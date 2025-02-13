Жодні переговори з РФ не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США, — Володимир Зеленський

Президент наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, з сильними та надійними гарантіями безпеки.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.

За словами Глави держави, він провів телефонну ромову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

«Обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США», — наголосив Президент.

Зеленський також поінформував Туска про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, і вони обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи.

«Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість.

Я також застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну», — підкреслив Глава держави.

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