Никакие переговоры с РФ не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США, — Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, сильных и надежных гарантий безопасности.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

По словам главы государства, он провел телефонную ромовую с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Обсудили условия, необходимые для длительного и настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США», - подчеркнул Президент.

Зеленский также проинформировал Туска о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы.

«Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией есть серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Я также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о готовности завершить войну», — подчеркнул Глава государства.

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