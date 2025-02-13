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Аэропорт Одессы сможет возобновить работу через 114 дней после прекращения боевых действий

20:24, 13 февраля 2025
По словам гендиректора аэропорта, вероятнее всего, аэропорт Одессы откроется третьим, после Киева и Львова.
Аэропорт Одессы сможет возобновить работу через 114 дней после прекращения боевых действий
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Международный аэропорт Одесса сможет возобновить работу через 114 дней после прекращения боевых действий. Об этом заявил гендиректор аэропорта Владимир Семенченко, передает «Думская».

По его словам, администрация аэропорта разработала детальный план ликвидации последствий неприятельских прилетов и определила сроки восстановления инфраструктуры.

Семенченко указал, что, вероятнее всего, аэропорт Одессы откроется третьим, после Киева и Львова.

«У нас есть специалисты, которые поддерживают аэродромное оборудование в рабочем состоянии, но для нормальной работы аэропорта у нас сейчас недостаточно людей. Следует вернуть бывших работников и обновить тренинги по персоналу», — подчеркнул он.

По его мнению, еще один фактор, препятствующий оперативному возобновлению работы, — состояние инструментальных систем посадки.

«Всем украинским аэропортам предстоит провести проверку наземных систем навигации — это калибровка приборов, точность захода на посадку и т.д. Это займет минимум месяц независимо от того, готов ли сегодня аэропорт с точки зрения наличия персонала», — отметил директор аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Борисполь» провел переговоры с лоукостером Wizz Air по возобновлению рейсов.

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Одесса аэропорт

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