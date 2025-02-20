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Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто по компенсации расходов участников боевых действий

13:58, 20 февраля 2025
Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны получат временное освобождение от обязанности иметь договор обязательного страхования до 30 июня 2025 года.
Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто по компенсации расходов участников боевых действий
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Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал принять за основу доработанный законопроект 12295-д о внесении изменений в Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» по ​​компенсации расходов определенных категорий лиц.

Как отметил председатель Комитета Даниил Гетманцев, доработанным законопроектом предлагается установить с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и одного года после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Государственного бюджета Украины в порядке.

Также предлагается установить на постоянной основе уменьшение на 50% для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования по транспортному средству, который имеет рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности, при условии в другие категории, имеющие право на скидку, и использование транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и/или груза и прочее.

Доработанный проект закона разработан, чтобы сохранить и усилить социальную защиту участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны путем:

  • компенсации расходов на уплату страховых премий за заключение внутренних договоров обязательного страхования;
  • временного освобождения этих лиц от обязанности иметь договор обязательного страхования до 30 июня 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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