Верховна Рада розгляне зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають тимчасове звільнення від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року.

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Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроект 12295-д про внесення змін до Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб.

Як зазначив голова Комітету Данило Гетманцев, доопрацьованим законопроектом пропонується встановити з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабміном.

Також пропонується встановити на постійній основі зменшення на 50% для страхувальника – особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу та інше.

Доопрацьований проект закону розроблений, щоб зберегти та посилити соціальний захист учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни через:

компенсацію витрат на сплату страхових премій за укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування;

тимчасове звільнення цих осіб від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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