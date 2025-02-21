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На Київщині відправили за ґрати поліцейського, який вчинив смертельну ДТП

07:18, 21 лютого 2025
Поліцейський за кермом «Dodge» виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в автомобіль марки «ЗАЗ».
На Київщині відправили за ґрати поліцейського, який вчинив смертельну ДТП
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На Київщині суд визнав начальника відділу превенції одного із районних управлінь поліції ГУ Нацполіції в Київській області винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобами строком на 10 років.

У відомстві нагадали, що 26 червня 2022 року близько 20:20 на автодорозі «Київ-Знам’янка» в Обухівському районі поліцейський, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кермуючи власним автомобілем марки «DODGE», виїхав на зустрічну смугу руху. Це призвело до зіткнення з автомобілем марки «ЗАЗ», водій та пасажир якого загинули.

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