На Полтавщині чоловік відмовився від мобілізації, бо важить менше 45 кілограмів — що вирішив суд

Військовозобов’язаний не надав медичних документів на підтвердження наявності захворювань.

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На Полтавщині військовозобов’язаний отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Однією з причин він вказав свою вагу. Вирок у справі №541/3131/24 виніс Миргородський міськрайонний суд Полтавської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік у червні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді житель Полтавщини провину визнав і розкаявся. Він зазначив, що «не прийшов до ТЦК, оскільки переплутав дату. Крім зазначеного, пояснив, що його вага є меншою, ніж 45 кг, він має певні вади здоров`я, однак медичних документів на підтвердження наявності захворювань надати не може».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року позбавлення волі.

Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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