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На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации, потому что весит менее 45 килограммов — что решил суд

15:23, 20 февраля 2025
Военнообязанный не предоставил медицинские документы в подтверждение наличия заболеваний.
На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации, потому что весит менее 45 килограммов — что решил суд
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В Полтавской области военнообязанный получил повестку, но отказался от мобилизации. Одной из причин он указал свой вес. Приговор по делу №541/3131/24 вынес Миргородский горрайонный суд в Полтавской области.

В материалах дела указывается, что мужчина в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде житель Полтавщины вину признал и раскаялся. Он отметил, что «не пришел в ТЦК, поскольку перепутал дату. Кроме указанного, пояснил, что его вес меньше 45 кг, он имеет определенные недостатки здоровья, однако медицинских документов в подтверждение наличия заболеваний предоставить не может».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году лишения свободы.

Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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