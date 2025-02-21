На Киевщине отправили за решетку полицейского, который совершил смертельное ДТП

Полицейский за рулем Dodge выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль марки ЗАЗ.

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В Киевской области суд признал начальника отдела превенции одного из районных управлений полиции ГУ Нацполиции в Киевской области виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего гибель нескольких человек.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.

В ведомстве напомнили, что 26 июня 2022 около 20:20 на автодороге «Киев-Знаменка» в Обуховском районе полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя собственным автомобилем марки «DODGE», выехал на встречную полосу движения. Это привело к столкновению с автомобилем марки ЗАЗ, водитель и пассажир которого погибли.

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