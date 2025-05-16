Устраиваться на госслужбу можно будет через портал Дія

Через портал Дія можно будет устроиться на должности государственной службы категорий «Б» и «В».

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Кабмин во время заседания 16 мая одобрил предложение Министерства цифровой трансформации относительно реализации в течение 2-х лет экспериментального проекта по использованию средств Единого государственного веб-портала электронных услуг – то есть портала Дія – для трудоустройства. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Изменениями предусмотрено, что трудоустройство включает вступление на государственную службу на должности государственной службы категорий «Б» и «В», назначение на должности работников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в государственные органы, которые являются участниками экспериментального проекта, а также прием на работу в государственное предприятие «ДІЯ».

Участниками экспериментального проекта определены Минцифры, Минэкономики, НАГС, государственное предприятие «ДІЯ» и граждане Украины, желающие трудоустроиться с использованием средств Портала Дія.

Автор: Наталя Мамченко

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