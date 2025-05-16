Працевлаштовуватися на держслужбу можна буде через портал Дія

Через портал Дія можна буде працевлаштуватися на посади державної служби категорій «Б» та «В».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін під час засідання 16 травня погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2-х років експериментального проекту щодо використання засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг – тобто, порталу Дія – для працевлаштування. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

Змінами передбачено, що працевлаштування включає вступ на державну службу на посади державної служби категорій «Б» та «В», призначення на посади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, до державних органів, що є учасниками експериментального проекту, а також прийняття на роботу до державного підприємства «ДІЯ».

Учасниками експериментального проекту визначено Мінцифри, Мінекономіки, НАДС, державне підприємство «ДІЯ» та громадян України, які бажають працевлаштуватись з використанням засобів Порталу Дія.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.