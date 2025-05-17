«Благодійник» організував втечу ухилянтів до Молдови за $7 тисяч із кожного

Керівнику благодійної організації повідомили про підозру в організації переправлення військовозобов’язаних до Молдови.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Печерська окружна прокуратура міста Києва за процесуального керівництва повідомила про підозру 48-річному керівнику та засновнику благодійної організації у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, організатор пропонував військовозобов’язаним виїзд до Молдови з Одеської області в обхід офіційних пунктів пропуску за винагороду в 7 000 доларів США. Клієнтів інструктували, що на ділянці поблизу кордону не буде мобільного зв’язку, а подальшу підтримку вони отримають уже в Кишиневі. Подорож рекомендували здійснювати з мінімумом багажу — лише з питною водою та легким перекусом.

Організатора затримали під час передачі коштів відповідно до ст. 208 КПК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводу Управління внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та ДКІБ СБУ.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

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