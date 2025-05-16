Державна митна служба України назвали типові помилки при заповненні заяви про надання авторизації на провадження митної брокерської діяльності.
Серед них:
Іншими поширеними недоліками є:
До таких осіб належать:
- кінцеві бенефіціарні власники (контролери),
- власники істотної участі,
- члени правління або іншого виконавчого органу підприємства,
- члени наглядової ради,
- керівник,
- головний бухгалтер,
- керівник підрозділу з роботи з митницею,
- працівник, відповідальний за митні питання,
- інші уповноважені особи підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.
а) взаємодія з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації;
б) проведення самостійного контролю за дотриманням підприємством відповідності критеріям та/або умовам надання авторизації та умовам, визначеним такою авторизацією;
в) невідкладне інформування митних органів про зміни в діяльності підприємства, що мають значення для проведення оцінки відповідності, в тому числі щодо втрати або передання іншій особі права користування відповідним об’єктом підприємства, виникнення подій та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством відповідності критеріям та/або умовам надання авторизації, та умов, визначених такою авторизацією.
Оновлену форму анкети самооцінки можна переглянути та завантажити на офіційному вебсайті Держмитслужби за посиланням.
Під час заповнення заяви та подання документів просимо враховувати зазначені недоліки.
З метою прискорення процесу розгляду заяв підприємствам, які вже мають авторизацію, рекомендується врахувати наступні положення.
З урахуванням того, що критерій, визначений пунктом 1 частини третьої статті 12 Митного кодексу України, доповнений новою умовою, під час подання заяви про надання авторизації на провадження митної брокерської діяльності необхідно надати інформацію щодо питання 2.1.3 анкети самооцінки з урахуванням відповідного контрольного питання алгоритму оцінки відповідності:
1) чи здійснює підприємство операції із товарами та/або підприємствами, до яких застосовані секторальні або персональні санкції відповідно до Закону України «Про санкції»?
2) опишіть процедури, запроваджені на підприємстві для відслідковування діючих санкцій, та надайте розпорядчий документ, яким визначено такі процедури;
3) чи передбачають процедури, запроваджені на підприємстві:
3.1) перевірку контрагентів як на етапі укладення угод (договорів), так і періодичну перевірку контрагентів, з якими вже укладено угоди (договори);
3.2) визначення підприємством осіб, відповідальних за перевірку контрагентів;
3.3) порядок дій у разі встановлення за результатами перевірки контрагента, до якого застосовано санкції (інформування про це керівництва, припинення відповідних операцій, розірвання угод (договорів) тощо).
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