Державна митна служба назвала типові помилки, які можуть бути підставою для відмови у розгляді заяв.

Фото: finclub.net

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Державна митна служба України назвали типові помилки при заповненні заяви про надання авторизації на провадження митної брокерської діяльності.

Серед них:

Відомості про місцезнаходження підприємства, які зазначаються у пункті 1 розділу І заяви, не відповідають інформації, внесеній до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Код митного органу, який зазначається у пункті 3 розділу І заяви, не відповідає Класифікатору Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів (код Державної митної служби України UA120000). Не заповнюється інформація про агентів з митного оформлення, яка зазначається в пункті 1 розділу ІІ заяви, або дані щодо агентів з митного оформлення не відповідають інформації, зазначеній в обліковій картці.

Іншими поширеними недоліками є:

Ненадання повного витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявність судимості» щодо всіх осіб підприємства, визначених у пункті 1 частини першої статті 14 Митного кодексу України.

До таких осіб належать:

- кінцеві бенефіціарні власники (контролери),

- власники істотної участі,

- члени правління або іншого виконавчого органу підприємства,

- члени наглядової ради,

- керівник,

- головний бухгалтер,

- керівник підрозділу з роботи з митницею,

- працівник, відповідальний за митні питання,

- інші уповноважені особи підприємства, відомості про яких внесені до облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

Ненадання документа, що підтверджує покладення на уповноважену особу підприємства, зокрема, але не виключно, таких обов’язків:

а) взаємодія з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації;

б) проведення самостійного контролю за дотриманням підприємством відповідності критеріям та/або умовам надання авторизації та умовам, визначеним такою авторизацією;

в) невідкладне інформування митних органів про зміни в діяльності підприємства, що мають значення для проведення оцінки відповідності, в тому числі щодо втрати або передання іншій особі права користування відповідним об’єктом підприємства, виникнення подій та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством відповідності критеріям та/або умовам надання авторизації, та умов, визначених такою авторизацією.

Подання анкети самооцінки підприємства за застарілою формою, яка не містить змін, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2025 № 454.

Оновлену форму анкети самооцінки можна переглянути та завантажити на офіційному вебсайті Держмитслужби за посиланням.

Під час заповнення заяви та подання документів просимо враховувати зазначені недоліки.

З метою прискорення процесу розгляду заяв підприємствам, які вже мають авторизацію, рекомендується врахувати наступні положення.

З урахуванням того, що критерій, визначений пунктом 1 частини третьої статті 12 Митного кодексу України, доповнений новою умовою, під час подання заяви про надання авторизації на провадження митної брокерської діяльності необхідно надати інформацію щодо питання 2.1.3 анкети самооцінки з урахуванням відповідного контрольного питання алгоритму оцінки відповідності:

1) чи здійснює підприємство операції із товарами та/або підприємствами, до яких застосовані секторальні або персональні санкції відповідно до Закону України «Про санкції»?

2) опишіть процедури, запроваджені на підприємстві для відслідковування діючих санкцій, та надайте розпорядчий документ, яким визначено такі процедури;

3) чи передбачають процедури, запроваджені на підприємстві:

3.1) перевірку контрагентів як на етапі укладення угод (договорів), так і періодичну перевірку контрагентів, з якими вже укладено угоди (договори);

3.2) визначення підприємством осіб, відповідальних за перевірку контрагентів;

3.3) порядок дій у разі встановлення за результатами перевірки контрагента, до якого застосовано санкції (інформування про це керівництва, припинення відповідних операцій, розірвання угод (договорів) тощо).

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