Названы типичные ошибки при заполнении заявления о предоставлении авторизации на осуществление таможенной брокерской деятельности

Государственная таможенная служба назвала типичные ошибки, которые могут стать основанием для отказа в рассмотрении заявлений.

Фото: finclub.net

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Государственная таможенная служба Украины назвала типичные ошибки при заполнении заявления о предоставлении авторизации на осуществление таможенной брокерской деятельности.

Среди них:

Сведения о местонахождении предприятия, указанные в пункте 1 раздела I заявления, не соответствуют информации, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований. Код таможенного органа, указанный в пункте 3 раздела I заявления, не соответствует Классификатору Государственной таможенной службы Украины, ее территориальных органов и их структурных подразделений (код Государственной таможенной службы Украины UA120000). Не заполняется информация об агентах по таможенному оформлению, указанная в пункте 1 раздела II заявления, либо данные об этих агентах не соответствуют информации, указанной в учетной карточке.

Среди других распространенных недостатков:

Непредоставление полной выписки из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости» в отношении всех лиц предприятия, определенных в пункте 1 части первой статьи 14 Таможенного кодекса Украины.

К таким лицам относятся:

конечные бенефициарные владельцы (контролирующие лица);

владельцы существенного участия;

члены правления или другого исполнительного органа предприятия;

члены наблюдательного совета;

руководитель;

главный бухгалтер;

руководитель подразделения по работе с таможней;

сотрудник, ответственный за таможенные вопросы;

другие уполномоченные лица предприятия, сведения о которых внесены в учетную карточку лиц, участвующих в правоотношениях, регулируемых законодательством Украины в сфере таможенного дела.

Непредоставление документа, подтверждающего возложение на уполномоченное лицо предприятия, в частности, но не исключительно, следующих обязанностей:

а) взаимодействие с таможенными органами по вопросам соответствия предприятия критериям и/или условиям предоставления авторизации;

б) проведение самостоятельного контроля за соблюдением предприятием критериев и/или условий предоставления авторизации и условий, определенных такой авторизацией;

в) немедленное информирование таможенных органов об изменениях в деятельности предприятия, имеющих значение для проведения оценки соответствия, в том числе о потере или передаче другому лицу права пользования соответствующим объектом предприятия, возникновении событий и/или обстоятельств, способных повлиять на соблюдение предприятием критериев и/или условий предоставления авторизации и условий, определенных этой авторизацией.

Подача анкеты самооценки предприятия по устаревшей форме, которая не содержит изменений, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 15.04.2025 № 454.

Обновленную форму анкеты самооценки можно просмотреть и скачать на официальном сайте Гостаможслужбы по ссылке.

При заполнении заявления и подаче документов просим учитывать указанные недостатки.

С целью ускорения процесса рассмотрения заявлений предприятиям, уже имеющим авторизацию, рекомендуется учитывать следующие положения:

С учетом того, что критерий, определенный в пункте 1 части третьей статьи 12 Таможенного кодекса Украины, дополнен новым условием, при подаче заявления о предоставлении авторизации на осуществление таможенной брокерской деятельности необходимо предоставить информацию по вопросу 2.1.3 анкеты самооценки с учетом соответствующего контрольного вопроса алгоритма оценки соответствия:

осуществляет ли предприятие операции с товарами и/или предприятиями, в отношении которых применяются секторальные или персональные санкции в соответствии с Законом Украины «О санкциях»? опишите процедуры, внедренные на предприятии для отслеживания действующих санкций, и предоставьте распорядительный документ, которым определены такие процедуры; предусматривают ли процедуры, внедренные на предприятии:

3.1) проверку контрагентов как на этапе заключения соглашений (договоров), так и периодическую проверку контрагентов, с которыми уже заключены договоры;

3.2) определение предприятием лиц, ответственных за проверку контрагентов;

3.3) порядок действий в случае выявления по результатам проверки контрагента, к которому применены санкции (информирование об этом руководства, прекращение соответствующих операций, расторжение договоров и т. д.).

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