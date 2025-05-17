Практика судов
  1. В Украине

«Благотворитель» организовал побег уклонистов в Молдову за $7 тысяч с каждого

10:54, 17 мая 2025
Руководителю благотворительной организации сообщили о подозрении в организации переправки военнообязанных в Молдову.
«Благотворитель» организовал побег уклонистов в Молдову за $7 тысяч с каждого
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Печерская окружная прокуратура города Киева под процессуальным руководством сообщила о подозрении 48-летнему руководителю и основателю благотворительной организации в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, организатор предлагал военнообязанным выезд в Молдову из Одесской области в обход официальных пунктов пропуска за вознаграждение в 7 000 долларов США. Клиентов инструктировали, что на участке вблизи границы не будет мобильной связи, а дальнейшую поддержку они получат уже в Кишиневе. Путешествие рекомендовали осуществлять с минимумом багажа - только с питьевой водой и легким перекусом.

Организатора задержали во время передачи средств в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского управления полиции при оперативном сопровождении Управления внутренней безопасности Госпогранслужбы и ДКИБ СБУ.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев Молдова граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада вновь рассмотрит закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для определения годности после президентского вето

Комитет по нацбезопасности рассмотрел предложения Президента и рекомендует парламенту еще раз принять закон, предусматривающий автоматическую передачу данных о состоянии здоровья для целей определения пригодности.

Мобилизованный с синдромом Туретта, который состоял на учете в психоневрологической больнице, оспаривал решение ВЛК: суд указал на устоявшуюся позицию ВС, что проверять диагноз – не компетенция суда

В исковом заявлении указывалось, что мобилизованный мужчина является психически больным лицом, поэтому предоставление ему оружия в руки является опасным как для истца лично, так и для окружающих, поскольку истец не может контролировать свои движения – что решил суд.

Учительницу обвинили в травле ученицы с нетрадиционной ориентацией, но суд встал на защиту классного руководителя

Непростая ЛГБТ история у одной из гимназий Днепра.

В Резерв+ не могут отображаться данные о нарушении воинского учета, если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления – позиция суда

ТЦК внес в Реестр «Оберег» данные о нарушении мужчиной воинского учета за то, что тот лично не явился в ТЦК по достижении 25 лет, но ни протокола, ни постановления ТЦК не составил.

ВККС тонет в исках от участников конкурса в апелляционные суды – есть претензии к качеству проверки практических заданий

Уже подано несколько десятков исков от кандидатов в административные, хозяйственные и общие апелляционные суды

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті