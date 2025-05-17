«Благотворитель» организовал побег уклонистов в Молдову за $7 тысяч с каждого

Руководителю благотворительной организации сообщили о подозрении в организации переправки военнообязанных в Молдову.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Печерская окружная прокуратура города Киева под процессуальным руководством сообщила о подозрении 48-летнему руководителю и основателю благотворительной организации в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, организатор предлагал военнообязанным выезд в Молдову из Одесской области в обход официальных пунктов пропуска за вознаграждение в 7 000 долларов США. Клиентов инструктировали, что на участке вблизи границы не будет мобильной связи, а дальнейшую поддержку они получат уже в Кишиневе. Путешествие рекомендовали осуществлять с минимумом багажа - только с питьевой водой и легким перекусом.

Организатора задержали во время передачи средств в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского управления полиции при оперативном сопровождении Управления внутренней безопасности Госпогранслужбы и ДКИБ СБУ.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

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