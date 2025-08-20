«Живые» очереди под ТЦК должны исчезнуть, будут электронные — Шмыгаль

Кабмин 20 августа окончательно урегулировал использование сервиса электронной очереди в ТЦК по инициативе Министерства обороны. Об этом рассказал глава Минобороны Денис Шмыгаль.
«Электронная очередь с мая 2024 года работала в тестовом режиме. Теперь она становится постоянным важным сервисом, которым могут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их родные.
Убираем «живые» очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан», — отметил Шмыгаль.
Одновременно ведомство будет работать над переводом в «цифру» как можно большего количества услуг и «формировать экосистему Электронного ТЦК», который будет функционировать в онлайн-режиме.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.