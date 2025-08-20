Практика судів
«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

17:52, 20 серпня 2025
Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.
Кабмін 20 серпня остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК з ініціативи Міністерства оборони. Про це розповів очільник Міноборони Денис Шмигаль.

«Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні.

Прибираємо «живі» черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян», зазначив Шмигаль.

Одночасно відомство буде працювати над переведенням в «цифру» якнайбільше послуг і «формувати екосистему Електронного ТЦК», який функціонуватиме в онлайн-режимі.

Автор: Наталя Мамченко

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

