«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в судах и правоохранительных органах

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Фото: фейсбук народного депутата Валерия Божика

19 августа на своем заседании Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти приняла решение утвердить состав консультативно-совещательного органа (экспертной группы).

В состав экспертной группы вошел представитель «Судебно-юридической газеты» – главный редактор Наталья Мамченко.

С полным составом экспертной группы можно ознакомиться на сайте ВСК.

Таким образом, экспертная группа создает возможности представителям общественных организаций, профессиональных ассоциаций, научных учреждений, правозащитных институций, а также независимым экспертам совместно работать над выработкой профессиональных рекомендаций, предоставлять экспертные заключения и предложения, что будет способствовать повышению эффективности деятельности Временной следственной комиссии.

Автор: Наталя Мамченко

