«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у судах та правоохоронних органах

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Фото: фейсбук народного депутата Валерія Божика

19 серпня на своєму засіданні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади ухвалила рішення затвердити склад консультативно-дорадчого органу (експертної групи).

До складу експертної групи увійшов представник «Судово-юридичної газети» – головний редактор Наталя Мамченко.

З повним складом експертної групи можна ознайомитися на сайті ТСК.

Таким чином, експертна група створює можливості представникам громадських організацій, професійних асоціацій, наукових установ, правозахисних інституцій, а також незалежним експертам спільно працювати над виробленням професійних рекомендацій, надавати фахові висновки та пропозиції, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності Тимчасової слідчої комісії.

Автор: Наталя Мамченко

