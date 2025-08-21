Верховная Рада провалила голосование за закон о цифровизации исполнительного производства

Законопроект 9363 является частью Плана Украины в рамках реализации инструмента Ukraine Facility, за выполнение которого Украина получает средства от европейских партнеров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент снова не поддержал законопроект 9363 о цифровизации исполнительного производства. Законопроект был внесен еще в июне 2023 года.

Законопроект 9363 является частью Плана Украины в рамках реализации инструмента Ukraine Facility, за выполнение которого Украина получает средства от европейских партнеров.

Согласно действующему закону, исполнитель не может снять арест со счетов, пока не будет закрыто исполнительное производство с вынесением соответствующего постановления. Поэтому нередко возникает ситуация: штраф уплачен, но арест действует, и человек не может совершать никаких действий со своим имуществом.

Законопроект 9363 имел целью упростить жизнь должников.

Главное новшество законопроекта — автоматическое снятие ареста со счета после совершения платежа по сигналу платежной системы.

В итоге человек мог бы оплатить свой долг и забыть о нем, и был бы исключен из Реестра должников без физических походов в Государственную исполнительную службу и без необходимости ожидать постановление исполнителя о снятии ареста.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сравнила, какие изменения будут внесены в законы в результате его принятия.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.