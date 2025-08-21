Практика судів
Верховна Рада провалила голосування за закон про цифровізацію виконавчого провадження

11:45, 21 серпня 2025
Законопроект 9363 є частиною Плану України в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility, за виконання якого Україна отримує кошти від європейських партнерів.
Парламент знов не підтримав законопроект 9363 про цифровізацію виконавчого провадження. Законопроект був внесений ще у червні 2023 року.

За чинним законом виконавець не може зняти арешт з рахунків, допоки не закрито з винесенням відповідної постанови виконавче провадження. Тому нерідко виникає ситуація: штраф сплачено, але арешт діє, і людина не може вчиняти ніяких дій зі своїм майном. 

Законопроект 9363 мав на мет спрощення життя як боржників.

Головна новація законопроекту – автоматичне зняття арешту з рахунку після здійснення платежу за сигналом платіжної системи.

У підсумку людина могла б сплатити свій борг і забути про нього і була б виключена з Реєстру боржників без фізичних походів до ДВС і без необхідності очікувати постанову виконавця про зняття арешту.

Раніше «Судово-юридична газета» порівняла, які зміни будуть внесені до законів внаслідок його прийняття.

Автор: Наталя Мамченко

