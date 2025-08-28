Практика судов
Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

14:16, 28 августа 2025
Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.
Отсутствие определенных требований или доводов, их недостаточная обоснованность или безосновательность не могут считаться недостатком апелляционной жалобы в понимании статей 396, 399 УПК. Все доводы апелляционной жалобы должны быть решены по результатам апелляционного пересмотра, требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности и/или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 17 июля 2025 года по делу №644/6237/24.

Позиции судов

Приговором местного суда лицо осуждено по ч. 2 ст. 389 УК. Не согласившись с этим приговором, прокурор подал на него апелляционную жалобу. Судья апелляционного суда определением вернул указанную апелляционную жалобу на основании п. 1 ч. 3 ст. 399 УПК, поскольку прокурор не устранил недостатки жалобы, которая была оставлена без движения, в установленный срок. В кассационной жалобе прокурор ссылается на сомнительность вывода судьи апелляционного суда о несоответствии апелляционной жалобы требованиям ст. 396 УПК, что стало основанием для оставления её без движения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил определение судьи апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

ККС ВС указал, что при определении того, указало ли лицо, подающее апелляционную жалобу, свои требования и их обоснование, судья не может проводить их анализ на предмет обоснованности и убедительности, а тот факт, что сторона не указала в своей жалобе определенных требований и доводов, обосновала свои требования способом, который кажется суду неубедительным или недостаточным, или же если из текста обжалованного решения и поданной жалобы усматривается их безосновательность, по предписаниям УПК не может считаться недостатком апелляционной жалобы в значении норм, предусмотренных статьями 396 и 399 УПК.

Требования статей 22 и 26 УПК предусматривают, что стороны уголовного производства свободны в использовании своих прав, а суд решает только вопросы, вынесенные на его рассмотрение сторонами. То, какие именно вопросы сторона уголовного процесса вносит на рассмотрение суда, а также о вынесении какого решения ставит требование, относится к её дискреционным полномочиям, и использование этих полномочий по собственному усмотрению лица, подающего апелляционную жалобу, не может расцениваться как такой недостаток апелляционной жалобы, который является основанием для её возврата.

Все доводы апелляционной жалобы должны быть решены по результатам апелляционного пересмотра, требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности и/или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Однако судья апелляционного суда, оставляя апелляционную жалобу без движения, в своём определении сослался на то, что из приведенного прокурором обоснования незаконности обжалованного приговора местного суда невозможно определить, в чём именно заключается неправильность назначенного обвиняемому наказания. А в определении о возврате апелляционной жалобы в нарушение требований процессуального закона дал оценку приведённым прокурором доводам на предмет их обоснованности и отметил, что затронутые им в этой жалобе вопросы уже решены судом первой инстанции, а другие вопросы могут быть решены в порядке п. 11 ч. 1 ст. 537 УПК.

В этом же определении судья апелляционного суда подчеркнул, что обвиняемый мобилизован в ряды ВСУ, а в апелляционной жалобе не приведено убедительных оснований для отзыва его от военной службы для рассмотрения этой жалобы. Таким образом, судья апелляционного суда на стадии решения вопроса об открытии апелляционного производства фактически дал оценку тем вопросам, которые рассматриваются и решаются апелляционным судом коллегиально непосредственно во время и по результатам апелляционного рассмотрения.

Автор: Наталя Мамченко

Верховный Суд апелляция судебная практика КУС ВС

