В распоряжении The Guardian оказались сотни файлов, который свидетельствуют о создании Борисом Джонсоном лоббистской компании за государственные средства

11:02, 9 сентября 2025
Борис Джонсон получил 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления – ему придется объяснить, каким образом некоторые из его контактов с иностранными правительствами в коммерческих интересах подпадают под правила.
В распоряжении The Guardian оказались сотни файлов, который свидетельствуют о создании Борисом Джонсоном лоббистской компании за государственные средства
Фото: REUTERS/Phil Noble
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извлекал выгоду из контактов и влияния, которые он приобрел, находясь на своем посту, что является нарушением этики и правил лоббирования. Об этом пишет The Guardian.

В «Досье Бориса», которое оказалось в распоряжении издания, содержатся электронные письма, счета, речи и деловые контракты. Они проливают свет на внутреннюю работу компании, субсидируемой государством, которую Джонсон основал после ухода с Даунинг-стрит в сентябре 2022 года.

Джонсон использовал компанию для управления рядом бизнес-проектов. Это вызывает вопросы о финансируемых налогоплательщиками компенсациях, которые бывшие премьер-министры получают для управления своими личными офисами.

В кэше содержится более 1800 файлов, в том числе относящиеся к периоду пребывания Джонсона на Даунинг-стрит. The Guardian ознакомилась с ними.

В файлах указано:

Джонсон не ответил на многочисленные просьбы прокомментировать ситуацию.

Большая часть материалов относится к периоду после пребывания Джонсона на посту премьер-министра и охватывает период с сентября 2022 года по июль 2024 года, хотя в них также содержатся некоторые документы, составленные в период его работы на Даунинг-стрит.

Раскрытие информации о том, как Джонсон построил прибыльную карьеру в частном секторе, наглядно демонстрирует малоизвестную схему, которая позволяет бывшим премьер-министрам Великобритании претендовать на государственные деньги для оплаты расходов, «возникающих в связи с их особым положением в общественной жизни».

Ежегодная шестизначная выплата, известная как пособие на расходы по государственной службе (PDCA), представляет собой субсидию, предназначенную для поддержки исполнения бывшим премьер-министром своих обязанностей. Она не предназначена для использования в частной или коммерческой деятельности.

Документы поднимают вопросы о том, размыл ли Джонсон эти границы, управляя офисом Бориса Джонсона — компанией с ограниченной ответственностью, созданной через месяц после того, как он покинул Даунинг-стрит.

Высокопоставленный источник в аппарате Кабинета министров подтвердил, что Джонсон воспользовался средствами в рамках этой программы для выплаты зарплат сотрудникам своего личного кабинета. По официальным данным, с момента ухода с поста министра он востребовал 182 000 фунтов стерлингов в виде выплат по программе PDCA.

Как следует из утечки, офис Джонсона играл ключевую роль в управлении его коммерческими проектами. Среди них — сделки с Daily Mail и GB News, а также его многогранная карьера, где он выступал с речами для состоятельных клиентов.

Из архива файлов следует, что с октября 2022 года по май 2024 года Джонсон получил около 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления. Обычно эти выступления приносят ему сотни тысяч фунтов стерлингов, а также щедрые расходы на перелеты первым классом и проживание в пятизвездочных отелях для него и его сотрудников.

Для бывших премьер-министров нет ничего необычного или противоречащего каким-либо правилам путешествовать по миру, выступая с оплачиваемыми речами, но существуют ограничения на предпринимательскую деятельность, которой они могут заниматься после ухода из правительства.

К ним относятся запреты на лоббистские контакты, установленные во время его пребывания в должности в иностранных правительствах и коммерческих организациях. Официальный надзорный орган напомнил Джонсону об этих правилах в день его ухода с Даунинг-стрит.

Разоблачения, содержащиеся в «файлах Бориса», окажут давление на Джонсона, заставив его объяснить, каким образом некоторые из его недавних контактов с иностранными правительствами в коммерческих интересах подпадают под правила.

Автор: Наталя Мамченко





