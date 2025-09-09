Практика судів
У розпорядженні The Guardian опинилися сотні файлів, які свідчать про створення Борисом Джонсоном лобістської компанії за державні кошти

11:02, 9 вересня 2025
Борис Джонсон отримав 5,1 млн фунтів стерлінгів за 34 виступи – йому доведеться пояснити, яким чином деякі з його контактів з іноземними урядами в комерційних інтересах підпадають під правила.
Фото: REUTERS/Phil Noble
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримував вигоду з контактів і впливу, які він здобув, перебуваючи на своїй посаді, що є порушенням етики та правил лобіювання. Про це пише The Guardian.

У «Досьє Бориса», яке опинилося в розпорядженні видання, містяться електронні листи, рахунки, промови та ділові контракти. Вони проливають світло на внутрішню роботу компанії, субсидованої державою, яку Джонсон заснував після відходу з Даунінг-стріт у вересні 2022 року.

Джонсон використовував компанію для управління низкою бізнес-проектів. Це викликає питання про фінансовані платниками податків компенсації, які колишні прем’єр-міністри отримують для управління своїми особистими офісами.

У кеші міститься понад 1800 файлів, у тому числі ті, що стосуються періоду перебування Джонсона на Даунінг-стріт. The Guardian ознайомилася з ними.

У файлах зазначено:

  • Джонсон чинив тиск на високопоставленого чиновника Саудівської Аравії, з яким він зустрічався, будучи при владі, попросивши його поділитися своєю пропозицією з самодержавним наслідним принцом нафтової держави Мухаммедом бін Салманом щодо фірми, у якій він стане співголовою.
  • Експрем’єр-міністр отримав понад 200 000 фунтів стерлінгів від хедж-фонду після зустрічі з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро — всупереч заявам, йому не заплатили.
  • Перебуваючи на своїй посаді, Джонсон, судячи з усього, провів секретну зустріч з Пітером Тілем, мільярдером, який заснував скандальну американську компанію Palantir, що займається обробкою даних, за кілька місяців до того, як їй була доручена роль з управління даними NHS.
  • Явно порушивши правила пандемії COVID-19, Джонсон влаштував вечерю для пера-торі, який профінансував розкішний ремонт своєї квартири на Даунінг-стріт, наступного дня після набрання чинності другого загальнонаціонального карантину через COVID-19.

Джонсон не відповів на численні прохання прокоментувати ситуацію.

Значна частина матеріалів відноситься до періоду після перебування Джонсона на посаді прем’єр-міністра і охоплює період з вересня 2022 року по липень 2024 року, хоча в них також містяться деякі документи, складені в період його роботи на Даунінг-стріт.

Розкриття інформації про те, як Джонсон побудував прибуткову кар’єру в приватному секторі, наочно демонструє маловідому схему, яка дозволяє колишнім прем’єр-міністрам Великої Британії претендувати на державні гроші для оплати витрат, «що виникають у зв’язку з їх особливим становищем у суспільному житті».

Щорічна шестизначна виплата, відома як допомога на витрати з державної служби (PDCA), є субсидією, призначеною для підтримки виконання колишнім прем’єр-міністром своїх обов’язків. Вона не призначена для використання в приватній або комерційній діяльності.

Документи порушують питання про те, чи розмив Джонсон ці межі, керуючи офісом Бориса Джонсона — компанією з обмеженою відповідальністю, створеною за місяць після того, як він залишив Даунінг-стріт.

Високопоставлене джерело в апараті Кабінету міністрів підтвердило, що Джонсон скористався коштами в рамках цієї програми для виплати зарплат співробітникам свого особистого кабінету. За офіційними даними, з моменту відходу з поста міністра він затребував 182 000 фунтів стерлінгів у вигляді виплат за програмою PDCA.

Як випливає з витоку, офіс Джонсона відігравав ключову роль в управлінні його комерційними проектами. Серед них — угоди з Daily Mail і GB News, а також його багатогранна кар’єра, де він виступав з промовами для заможних клієнтів.

З архіву файлів випливає, що з жовтня 2022 року по травень 2024 року Джонсон отримав близько 5,1 млн фунтів стерлінгів за 34 виступи. Зазвичай ці виступи приносять йому сотні тисяч фунтів стерлінгів, а також щедрі витрати на перельоти першим класом і проживання в п’ятизіркових готелях для нього та його співробітників.

Для колишніх прем’єр-міністрів немає нічого незвичайного або такого, що суперечить будь-яким правилам, подорожувати світом, виступаючи з оплачуваними промовами, але існують обмеження на підприємницьку діяльність, якою вони можуть займатися після відходу з уряду.

До них відносяться заборони на лобістські контакти, встановлені під час його перебування на посаді в іноземних урядах і комерційних організаціях. Офіційний наглядовий орган нагадав Джонсону про ці правила в день його відходу з Даунінг-стріт.

Викриття, що містяться у «файлах Бориса», чинитимуть тиск на Джонсона, змусивши його пояснити, яким чином деякі з його недавніх контактів з іноземними урядами в комерційних інтересах підпадають під правила.

Автор: Наталя Мамченко

