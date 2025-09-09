Чрезвычайным и Полномочным Послам, которые не подлежат призыву, запретили выезжать за границу после прекращения дипломатической службы

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы, которыми военнообязанным лицам, имеющим дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и прекратившим дипломатическую службу, запретили выезжать за границу.

Кабмин запретил выезд за границу военнообязанным лицам, которые имеют дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и прекратили дипломатическую службу. Соответствующие изменения внесены постановлением №1089 от 3 сентября. На данный момент эти изменения еще не отражены в тексте Правил пересечения государственной границы.

Так, правительство в п. 2-6 Правил предусмотрело, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 этих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, определенных в пунктах 1 и 2 ч. 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», пункте 2-14 этих Правил, а также лиц, которые имеют дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и прекратили дипломатическую службу.

Впрочем, в отличие от народных депутатов, министров, судей и других должностных лиц, которые перечислены в пункте 2-14 и могут выезжать в служебную командировку, порядок пропуска бывших послов через границу из числа военнообязанных, которые не подлежат призыву, на данный момент не определен.

Следовательно, бывших Послов фактически приравняли к соискателям образования и педагогическим работникам.

Напомним, что лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

В соответствии с ч. 4 ст. 25 закона о дипломатической службе за лицами, которым присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, а также за их женами (мужьями) сохраняется право на пользование дипломатическим паспортом пожизненно.

То есть, эти военнообязанные лица, которые имеют такой дипломатический ранг, не подлежат призыву даже после прекращения службы.

При этом пропуск граждан Украины, которые являются работниками дипломатической службы и направляются в служебную или долгосрочную командировку, и членов их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки, как и ранее, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.

