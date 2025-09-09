Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Кабмін заборонив виїзд за кордон військовозобов’язаним особам, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу. Відповідні зміни внесені постановою №1089 від 3 вересня. Наразі ці зміни ще не відображені у тексті Правил перетинання державного кордону.

Так, уряд у п. 2-6 Правил передбачив, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в пунктах 1 і 2 ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», пункті 2-14 цих Правил, а також осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу.

Втім, на відміну від народних депутатів, міністрів, суддів та інших посадових осіб, які перелічені в пункті 2-14 і можуть виїжджати у службове відрядження, порядок пропуску колишніх послів через кордон з числа військовозобов’язаних, які не підлягають призову, наразі не визначений.

Отже, колишніх Послів фактично прирівняли до здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Нагадаємо, що особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до ч. 4 ст. 25 закону про дипломатичну службу за особами, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, а також за їхніми дружинами (чоловіками) зберігається право на користування дипломатичним паспортом довічно.

Тобто, ці військовозобов’язані особи, що мають такий дипломатичний ранг, не підлягають призову навіть після припинення служби.

При цьому пропуск громадян України, які є працівниками дипломатичної служби та направляються у службове або довготермінове відрядження, і членів їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження, як і раніше, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.

