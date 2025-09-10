Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Решениями Конституционного Суда подтверждена конституционность полномочий Кабмина по реализации политики в сфере социальной защиты, в том числе регулирования порядка и размеров социальных выплат и пособий, которые финансируются за счет средств государственного бюджета, исходя из финансовых возможностей государства.
В частности, принцип законности предусматривает применение судами законов, а также нормативно-правовых актов соответствующих органов, в том числе нормативно-правовых актов Кабмина, изданных в пределах его компетенции.
Суд не может брать на себя правотворческие функции законодательной и исполнительной власти.
На этом подчеркнул Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2025 года по делу №520/22317/23.
Приказом от 9 августа 2023 года истец, старший сержант, уволен с военной службы по подпункту «г» пункта 2 ч. 4 статьи 26 (по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, если военнослужащий не выразил желания продолжать службу).
Он обратился в суд с иском к воинской части, в котором просил, в частности:
Указал, что в период с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года (день исключения из списков личного состава воинской части) ответчик начислял ему денежное довольствие в заниженном размере, а именно исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на 1 января 2018 года вместо прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года (по состоянию на 1 января 2023 года).
Решением Харьковского окружного административного суда от 29 сентября 2023 года иск удовлетворен. Постановлением Второго апелляционного административного суда от 11 января 2024 года отменено решение суда первой инстанции в части удовлетворения ряда исковых требований.
Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск в части перерасчета и выплаты истцу денежного довольствия с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года, исходил из того, что с 29 января 2020 года возникли основания для расчета денежного довольствия военнослужащего, с учетом размера должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию и процентной надбавки за выслугу лет, а также дополнительных видов денежного довольствия, исходя из расчетной величины для определения размеров должностных окладов и окладов по специальному (воинскому) званию, как составляющих денежного довольствия военнослужащих — размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенного законом на 1 января календарного года.
Суды учитывали постановление Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2020 года по делу №826/6453/18, которым признан противоправным и отменен пункт 6 Постановления Кабмина от 21 февраля 2018 года №103 «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц», которым были внесены изменения в пункт 4 Постановления №704, то есть восстановлена его предыдущая редакция.
Относительно того обстоятельства, что пунктом 2 Постановления Кабмина от 12 мая 2023 года №481 «Об отмене подпункта 1 пункта 3 изменений, вносимых в постановления Кабмина, утвержденных постановлением Кабмина от 21 февраля 2018 года №103, и внесения изменения в пункт 4 постановления Кабмина от 30 августа 2017 года №704» были внесены изменения в пункт 4 Постановления №704, в соответствии с которыми установлено, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются исходя из размера 1 762 грн и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13 и 14, суды предыдущих инстанций отметили, что положениями указанного Постановления №481 не предоставлено обратного действия во времени и возможности применения его предписаний, в том числе в период с 29 января 2020 года (дата вступления в силу постановления Шестого апелляционного административного суда по делу № 826/6453/18).
Кроме того, суды предыдущих инстанций отметили, что в Постановлении №481 не определено, каким образом необходимо регулировать спорные правоотношения по учету постоянной величины (1 762 грн) для расчета размеров должностного оклада и окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц за период с 29 января 2020 года до 12 мая 2023 года (дата принятия Кабмином Постановления №481).
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что указанными изменениями Кабмин повторно сузил содержание и объем существующих прав военнослужащих, поскольку сделал невозможным ежегодный перерасчет денежного довольствия с изменением размера прожиточного минимума, который определяется ежегодно законом Украины о государственном бюджете на соответствующий год, а следовательно денежное довольствие истца необходимо рассчитывать, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенного законом на 1 января календарного года путем умножения на соответствующие тарифные коэффициенты.
Воинская часть подала кассационную жалобу в Верховный Суд, в которой указала, что суды первой и апелляционной инстанций, неправильно применили норму пункта 4 Постановления №704 (с изменениями, внесенными согласно Постановлению №481), сделав вывод, что ответчик противоправно с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года определял размер денежного довольствия истца, исходя из должностного оклада и оклада по воинскому званию, определенных путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года, на соответствующий тарифный коэффициент, а не исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года и умножения на соответствующий тарифный коэффициент в соответствии с пунктом 4 Постановления № 704.
Указывает, что 12 мая 2023 года Кабмином было принято Постановление №481, которым, в частности, установлено, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются, исходя из размера 1762 грн, и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13, 14. Следовательно, после вступления в силу Постановления №481, расчет должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям осуществляются, исходя из фиксированной суммы 1762 грн, без привязки к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Доказывает, что расчет должностного оклада и оклада по воинскому званию за период с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года правильно рассчитан и выплачен истцу с учетом изменений, внесенных в Постановление №704, то есть исходя из размера 1762 грн.
Спорным в этом деле является вопрос о правомерности действий воинской части по исчислению и выплате истцу с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года денежного довольствия военнослужащего, которое рассчитано из размера должностных окладов военнослужащих, с применением постоянной расчетной величины 1 762 грн, введенной Постановлением №481, а не из размера «прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года», как это было предусмотрено пунктом 4 Постановления №704 до внесенных изменений.
После открытия производства по этому делу Верховный Суд в постановлениях от 24 июня 2025 года по делу № 420/5584/24, от 26 июня 2025 года по делу № 480/7154/24, от 30 июня 2025 года по делам № 280/8083/24, № 280/8605/24 и № 460/3942/24, от 04 июля 2025 года по делу № 120/8298/24 уже сформировал вывод о применении в спорный период пункта 4 Постановления №704 в редакции Постановления №481. Приведенный вывод является релевантным к обстоятельствам этого дела и коллегия судей не видит оснований для отступления от этого вывода.
30 августа 2017 года Кабмином принято Постановление №704, которое предусматривало с 1 марта 2018 года увеличение размеров должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих.
Пунктом 2 Постановления №704 установлено, что денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава состоит из должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию, ежемесячных (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премии) и единовременных дополнительных видов денежного довольствия.
Приложением 1 к Постановлению №704 установлена тарифная сетка разрядов и коэффициентов должностных окладов военнослужащих из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, офицерского состава (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц рядового и начальствующего состава.
Пунктом 4 Постановления № 704 (в первоначальной редакции) предусматривалось, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава определяются путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (но не менее 50 процентов размера минимальной заработной платы, установленного законом на 1 января календарного года), на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13, 14.
21 февраля 2018 года Кабмин принял Постановление №103.
Пунктом 6 Постановления №103 внесены изменения в Постановление №704, в результате которых пункт 4 этого Постановления изложен в новой редакции, а именно:
«Установить, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава определяются путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года, на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13 и 14».
Изменения в приложения 1, 12, 13 и 14 не вносились.
Следовательно, с 1 января 2018 года пункт 4 Постановления №704 определял, что при исчислении размеров должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава применяется такая расчетная величина, как «размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года».
Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2020 года по делу №826/6453/18, оставленным без изменений постановлением Верховного Суда от 20 октября 2022 года, признан противоправным и отменен пункт 6 Постановления №103, которым были внесены изменения в пункт 4 Постановления №704.
Указанным постановлением отменены изменения, в том числе в пункт 4 Постановления №704, и восстановлена его предыдущая редакция (по состоянию на 30 июля 2018 года), согласно которой размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава определяются путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (но не менее 50 процентов размера минимальной заработной платы, установленного законом на 1 января календарного года), на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13, 14.
Нормативно-правовой акт утрачивает силу полностью или в отдельной его части с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Верховный Суд, в частности, но не исключительно, в постановлениях от 15 июня 2023 года по делу № 380/13603/21, от 30 апреля 2025 года по делу № 620/9741/24, пришел к выводу, что поскольку изменения, внесенные Постановлением №103, в частности, в пункт 4 Постановления №704, признаны в судебном порядке недействительными, то с 29 января 2020 года действует редакция пункта 4 Постановления №704, которая действовала до указанных изменений и в которой предусмотрено, что для определения должностного оклада и оклада по воинскому званию применяется расчетная величина «прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 1 января календарного года», а не «прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 01 января 2018 года».
В этих и других постановлениях Верховный Суд, основываясь на принципе преодоления правовой коллизии, по которому преимущество в применении имеет нормативный акт высшей юридической силы, пришел к выводу, что положения пункта 4 Постановления №704 в части определения расчетной величиной для определения должностных окладов «прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года» не соответствует правовым актам высшей юридической силы, согласно которым прожиточный минимум как базовый государственный стандарт был изменен законодателем на соответствующий год, в том числе для определения должностных окладов, заработной платы, денежного довольствия работников государственных органов, к спорным отношениям подлежит применению пункт 4 Постановления №704 в части, не противоречащей нормативно-правовому акту, который имеет высшую юридическую силу — Закону Украины о Государственном бюджете на соответствующий год с использованием для определения размера должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию исходя из расчетной величины размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (через его увеличение на соответствующий год).
Удовлетворяя исковые требования в части, касающейся перерасчета и выплаты денежного довольствия за период с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года, суды предыдущих инстанций исходили из того, что в указанном периоде отсутствуют основания применять для расчета денежного довольствия военнослужащих расчетную величину — 1762 грн, а необходимо применять прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 1 января календарного года.
Однако, 12 мая 2023 года Кабмин принял Постановление №481, пунктом 2 которого внесены изменения в пункт 4 Постановления № 704, и изложен абзац первый в такой редакции: «4. Установить, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются исходя из размера 1762 гривны и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13 и 14».
Пунктом 3 Постановления №481 установлено, что расходы, связанные с выполнением пункта 2 этого постановления, осуществляются в пределах ассигнований на денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год для содержания соответствующих государственных органов.
Следовательно, со дня вступления в силу Постановления №481 — 20 мая 2023 года — Кабмином вместо расчетной величины «прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 1 января календарного года» введена постоянная расчетная величина для должностного оклада и оклада по воинскому званию 1762 грн.
При этом, Постановление №481 или его отдельные пункты недействительными (в том числе в судебном порядке) не признавались, а поэтому подлежат применению.
Таким образом, Постановлением №481 изменены условия регулирования спорных отношений и определено, что исчисление размеров должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.
Решениями Конституционного Суда Украины от 26 декабря 2011 года №20-рп/2011 и от 25 января 2012 года № 3-рп/2012 подтверждена конституционность полномочий Кабмина по реализации политики в сфере социальной защиты, в том числе регулирования порядка и размеров социальных выплат и пособий, которые финансируются за счет средств Государственного бюджета Украины, исходя из финансовых возможностей государства.
В частности, как указал КАС ВС, Конституционный Суд отметил, что суды при решении дел о социальной защите граждан руководствуются, в частности, принципом законности. Этот принцип предусматривает применение судами законов Украины, а также нормативно-правовых актов соответствующих органов государственной власти, изданных на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, в том числе нормативно-правовых актов Кабмина, изданных в пределах его компетенции.
Большая Палата Верховного Суда, в частности, в постановлениях от 05 июня 2024 года по делу № 910/14524/22 и от 11 сентября 2024 года по делу № 554/154/22, подчеркивала, что Суд не может брать на себя правотворческие функции законодательной и исполнительной власти.
Следовательно, КАС ВС решил, что выводы судов первой и апелляционной инстанций по удовлетворению исковых требований в этой части являются преждевременными, поскольку постановление №481 является действующим, а поэтому оснований для применения предыдущей редакции Постановления №704 у воинской части не было.
Таким образом, со дня вступления в силу Постановления № 481 (20 мая 2023 года) у соответствующих субъектов властных полномочий отсутствуют основания для начисления и выплаты военнослужащим денежного довольствия, исходя из размеров должностного оклада и оклада по воинскому званию, путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного Законом 2710-IX «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» на 1 января календарного года, на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1 и 14 к Постановлению №704.
Следовательно, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части, а истцу — отказал в удовлетворении иска.
Автор: Наталя Мамченко
