Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Исчисление размеров окладов по воинским званиям военнослужащих осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума — Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части по делу о перерасчете денежного довольствия.

Решениями Конституционного Суда подтверждена конституционность полномочий Кабмина по реализации политики в сфере социальной защиты, в том числе регулирования порядка и размеров социальных выплат и пособий, которые финансируются за счет средств государственного бюджета, исходя из финансовых возможностей государства.

В частности, принцип законности предусматривает применение судами законов, а также нормативно-правовых актов соответствующих органов, в том числе нормативно-правовых актов Кабмина, изданных в пределах его компетенции.

Суд не может брать на себя правотворческие функции законодательной и исполнительной власти.

На этом подчеркнул Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2025 года по делу №520/22317/23.

Обстоятельства дела

Приказом от 9 августа 2023 года истец, старший сержант, уволен с военной службы по подпункту «г» пункта 2 ч. 4 статьи 26 (по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, если военнослужащий не выразил желания продолжать службу).

Он обратился в суд с иском к воинской части, в котором просил, в частности:

признать противоправной бездеятельность по неначислению и невыплате при увольнении единовременного денежного пособия в соответствии с ч. 2 статьи 15 Закона №2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» в размере 25% от месячного денежного довольствия по должности истца за каждый полный календарный год службы;

признать противоправной бездеятельность по неначислению денежного довольствия истцу с учетом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года;

обязать осуществить перерасчет и выплату денежного довольствия с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года (ежемесячных основных видов денежного довольствия, ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия и единовременных дополнительных видов денежного довольствия), других выплат, которые рассчитываются с учетом должностного оклада, компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 66 календарных дней, единовременное денежное пособие при увольнении, исходя из размеров должностного оклада и оклада по воинскому званию, определенных путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2023 года (2 684 грн), на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1 и 14 к постановлению Кабмина от 30 августа 2017 года №704 «О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц», с учетом выплаченных сумм.

Указал, что в период с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года (день исключения из списков личного состава воинской части) ответчик начислял ему денежное довольствие в заниженном размере, а именно исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на 1 января 2018 года вместо прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года (по состоянию на 1 января 2023 года).

Оценка судов

Решением Харьковского окружного административного суда от 29 сентября 2023 года иск удовлетворен. Постановлением Второго апелляционного административного суда от 11 января 2024 года отменено решение суда первой инстанции в части удовлетворения ряда исковых требований.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, удовлетворяя иск в части перерасчета и выплаты истцу денежного довольствия с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года, исходил из того, что с 29 января 2020 года возникли основания для расчета денежного довольствия военнослужащего, с учетом размера должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию и процентной надбавки за выслугу лет, а также дополнительных видов денежного довольствия, исходя из расчетной величины для определения размеров должностных окладов и окладов по специальному (воинскому) званию, как составляющих денежного довольствия военнослужащих — размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенного законом на 1 января календарного года.

Суды учитывали постановление Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2020 года по делу №826/6453/18, которым признан противоправным и отменен пункт 6 Постановления Кабмина от 21 февраля 2018 года №103 «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц», которым были внесены изменения в пункт 4 Постановления №704, то есть восстановлена его предыдущая редакция.

Относительно того обстоятельства, что пунктом 2 Постановления Кабмина от 12 мая 2023 года №481 «Об отмене подпункта 1 пункта 3 изменений, вносимых в постановления Кабмина, утвержденных постановлением Кабмина от 21 февраля 2018 года №103, и внесения изменения в пункт 4 постановления Кабмина от 30 августа 2017 года №704» были внесены изменения в пункт 4 Постановления №704, в соответствии с которыми установлено, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются исходя из размера 1 762 грн и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13 и 14, суды предыдущих инстанций отметили, что положениями указанного Постановления №481 не предоставлено обратного действия во времени и возможности применения его предписаний, в том числе в период с 29 января 2020 года (дата вступления в силу постановления Шестого апелляционного административного суда по делу № 826/6453/18).

Кроме того, суды предыдущих инстанций отметили, что в Постановлении №481 не определено, каким образом необходимо регулировать спорные правоотношения по учету постоянной величины (1 762 грн) для расчета размеров должностного оклада и окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц за период с 29 января 2020 года до 12 мая 2023 года (дата принятия Кабмином Постановления №481).

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что указанными изменениями Кабмин повторно сузил содержание и объем существующих прав военнослужащих, поскольку сделал невозможным ежегодный перерасчет денежного довольствия с изменением размера прожиточного минимума, который определяется ежегодно законом Украины о государственном бюджете на соответствующий год, а следовательно денежное довольствие истца необходимо рассчитывать, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенного законом на 1 января календарного года путем умножения на соответствующие тарифные коэффициенты.

Доводы кассационной жалобы воинской части

Воинская часть подала кассационную жалобу в Верховный Суд, в которой указала, что суды первой и апелляционной инстанций, неправильно применили норму пункта 4 Постановления №704 (с изменениями, внесенными согласно Постановлению №481), сделав вывод, что ответчик противоправно с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года определял размер денежного довольствия истца, исходя из должностного оклада и оклада по воинскому званию, определенных путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года, на соответствующий тарифный коэффициент, а не исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года и умножения на соответствующий тарифный коэффициент в соответствии с пунктом 4 Постановления № 704.

Указывает, что 12 мая 2023 года Кабмином было принято Постановление №481, которым, в частности, установлено, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются, исходя из размера 1762 грн, и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13, 14. Следовательно, после вступления в силу Постановления №481, расчет должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям осуществляются, исходя из фиксированной суммы 1762 грн, без привязки к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Доказывает, что расчет должностного оклада и оклада по воинскому званию за период с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года правильно рассчитан и выплачен истцу с учетом изменений, внесенных в Постановление №704, то есть исходя из размера 1762 грн.

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Спорным в этом деле является вопрос о правомерности действий воинской части по исчислению и выплате истцу с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года денежного довольствия военнослужащего, которое рассчитано из размера должностных окладов военнослужащих, с применением постоянной расчетной величины 1 762 грн, введенной Постановлением №481, а не из размера «прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года», как это было предусмотрено пунктом 4 Постановления №704 до внесенных изменений.

После открытия производства по этому делу Верховный Суд в постановлениях от 24 июня 2025 года по делу № 420/5584/24, от 26 июня 2025 года по делу № 480/7154/24, от 30 июня 2025 года по делам № 280/8083/24, № 280/8605/24 и № 460/3942/24, от 04 июля 2025 года по делу № 120/8298/24 уже сформировал вывод о применении в спорный период пункта 4 Постановления №704 в редакции Постановления №481. Приведенный вывод является релевантным к обстоятельствам этого дела и коллегия судей не видит оснований для отступления от этого вывода.

30 августа 2017 года Кабмином принято Постановление №704, которое предусматривало с 1 марта 2018 года увеличение размеров должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих.

Пунктом 2 Постановления №704 установлено, что денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава состоит из должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию, ежемесячных (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премии) и единовременных дополнительных видов денежного довольствия.

Приложением 1 к Постановлению №704 установлена тарифная сетка разрядов и коэффициентов должностных окладов военнослужащих из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, офицерского состава (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц рядового и начальствующего состава.

Пунктом 4 Постановления № 704 (в первоначальной редакции) предусматривалось, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава определяются путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (но не менее 50 процентов размера минимальной заработной платы, установленного законом на 1 января календарного года), на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13, 14.

21 февраля 2018 года Кабмин принял Постановление №103.

Пунктом 6 Постановления №103 внесены изменения в Постановление №704, в результате которых пункт 4 этого Постановления изложен в новой редакции, а именно:

«Установить, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава определяются путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года, на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13 и 14».

Изменения в приложения 1, 12, 13 и 14 не вносились.

Следовательно, с 1 января 2018 года пункт 4 Постановления №704 определял, что при исчислении размеров должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава применяется такая расчетная величина, как «размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года».

Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2020 года по делу №826/6453/18, оставленным без изменений постановлением Верховного Суда от 20 октября 2022 года, признан противоправным и отменен пункт 6 Постановления №103, которым были внесены изменения в пункт 4 Постановления №704.

Указанным постановлением отменены изменения, в том числе в пункт 4 Постановления №704, и восстановлена его предыдущая редакция (по состоянию на 30 июля 2018 года), согласно которой размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава определяются путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (но не менее 50 процентов размера минимальной заработной платы, установленного законом на 1 января календарного года), на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13, 14.

Нормативно-правовой акт утрачивает силу полностью или в отдельной его части с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Верховный Суд, в частности, но не исключительно, в постановлениях от 15 июня 2023 года по делу № 380/13603/21, от 30 апреля 2025 года по делу № 620/9741/24, пришел к выводу, что поскольку изменения, внесенные Постановлением №103, в частности, в пункт 4 Постановления №704, признаны в судебном порядке недействительными, то с 29 января 2020 года действует редакция пункта 4 Постановления №704, которая действовала до указанных изменений и в которой предусмотрено, что для определения должностного оклада и оклада по воинскому званию применяется расчетная величина «прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 1 января календарного года», а не «прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 01 января 2018 года».

В этих и других постановлениях Верховный Суд, основываясь на принципе преодоления правовой коллизии, по которому преимущество в применении имеет нормативный акт высшей юридической силы, пришел к выводу, что положения пункта 4 Постановления №704 в части определения расчетной величиной для определения должностных окладов «прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года» не соответствует правовым актам высшей юридической силы, согласно которым прожиточный минимум как базовый государственный стандарт был изменен законодателем на соответствующий год, в том числе для определения должностных окладов, заработной платы, денежного довольствия работников государственных органов, к спорным отношениям подлежит применению пункт 4 Постановления №704 в части, не противоречащей нормативно-правовому акту, который имеет высшую юридическую силу — Закону Украины о Государственном бюджете на соответствующий год с использованием для определения размера должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию исходя из расчетной величины размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (через его увеличение на соответствующий год).

Удовлетворяя исковые требования в части, касающейся перерасчета и выплаты денежного довольствия за период с 19 мая 2023 года по 9 августа 2023 года, суды предыдущих инстанций исходили из того, что в указанном периоде отсутствуют основания применять для расчета денежного довольствия военнослужащих расчетную величину — 1762 грн, а необходимо применять прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 1 января календарного года.

Однако, 12 мая 2023 года Кабмин принял Постановление №481, пунктом 2 которого внесены изменения в пункт 4 Постановления № 704, и изложен абзац первый в такой редакции: «4. Установить, что размеры должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц рассчитываются исходя из размера 1762 гривны и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1, 12, 13 и 14».

Пунктом 3 Постановления №481 установлено, что расходы, связанные с выполнением пункта 2 этого постановления, осуществляются в пределах ассигнований на денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год для содержания соответствующих государственных органов.

Следовательно, со дня вступления в силу Постановления №481 — 20 мая 2023 года — Кабмином вместо расчетной величины «прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на 1 января календарного года» введена постоянная расчетная величина для должностного оклада и оклада по воинскому званию 1762 грн.

При этом, Постановление №481 или его отдельные пункты недействительными (в том числе в судебном порядке) не признавались, а поэтому подлежат применению.

Таким образом, Постановлением №481 изменены условия регулирования спорных отношений и определено, что исчисление размеров должностных окладов, окладов по воинским (специальным) званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

Решениями Конституционного Суда Украины от 26 декабря 2011 года №20-рп/2011 и от 25 января 2012 года № 3-рп/2012 подтверждена конституционность полномочий Кабмина по реализации политики в сфере социальной защиты, в том числе регулирования порядка и размеров социальных выплат и пособий, которые финансируются за счет средств Государственного бюджета Украины, исходя из финансовых возможностей государства.

В частности, как указал КАС ВС, Конституционный Суд отметил, что суды при решении дел о социальной защите граждан руководствуются, в частности, принципом законности. Этот принцип предусматривает применение судами законов Украины, а также нормативно-правовых актов соответствующих органов государственной власти, изданных на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, в том числе нормативно-правовых актов Кабмина, изданных в пределах его компетенции.

Большая Палата Верховного Суда, в частности, в постановлениях от 05 июня 2024 года по делу № 910/14524/22 и от 11 сентября 2024 года по делу № 554/154/22, подчеркивала, что Суд не может брать на себя правотворческие функции законодательной и исполнительной власти.

Следовательно, КАС ВС решил, что выводы судов первой и апелляционной инстанций по удовлетворению исковых требований в этой части являются преждевременными, поскольку постановление №481 является действующим, а поэтому оснований для применения предыдущей редакции Постановления №704 у воинской части не было.

Таким образом, со дня вступления в силу Постановления № 481 (20 мая 2023 года) у соответствующих субъектов властных полномочий отсутствуют основания для начисления и выплаты военнослужащим денежного довольствия, исходя из размеров должностного оклада и оклада по воинскому званию, путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного Законом 2710-IX «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» на 1 января календарного года, на соответствующий тарифный коэффициент согласно приложениям 1 и 14 к Постановлению №704.

Следовательно, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части, а истцу — отказал в удовлетворении иска.

Автор: Наталя Мамченко

