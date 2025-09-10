Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

Представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям, включая граждан РФ, предлагается упростить процедуру въезда в Украину и пребывания здесь. Такой законопроект 11402 об основных принципах государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями колониальных народов Российской Федерации рекомендовал принять в первом чтении Комитет ВР по вопросам внешней политики. Инициаторами законопроекта выступили нардепы Ярослав Юрчишин, Никита Потураев, Владимир Вятрович и другие.

Так, в Законе «Об иммиграции» предлагается предусмотреть, что разрешение на иммиграцию предоставляется лицам, которые представляют «колониальные народы РФ и подверглись притеснениям и нарушениям своих прав в результате колониалистской политики РФ». Для них может быть установлена квота на иммиграцию.

В Законе «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» предлагается, чтобы представители колониальных народов РФ (в частности, граждане Российской Федерации или лица без гражданства), которые прибыли по письменному разрешению соответствующего органа Сил обороны Украины для выполнения задач в интересах обороны Украины и т. п., считались находящимися на законных основаниях временно проживающими на территории Украины на период выполнения таких задач.

Законодатели также предлагают, чтобы представители колониальных народов РФ (в частности, и граждане РФ), которые в период действия военного положения прибыли в Украину для предоставления медицинской помощи, реабилитационной помощи на волонтерских началах как медицинские работники, специалисты по реабилитации и получили вид на временное жительство, считались находящимися на законных основаниях на территории Украины на период такого волонтерства.

К этому законопроекту, как следует из решения комитета, государственные органы высказали ряд критических замечаний.

В частности, СБУ указала, что законопроект не устанавливает, кто именно относится к лицам, которые представляют «коренные порабощенные народы РФ», не определяют, какими документами это подтверждается, а также не содержат даже ориентировочного перечня документов, подтверждающих факт притеснений и нарушений прав таких лиц.

Кроме того, не урегулирован механизм установления принадлежности отдельных лиц к «коренному порабощенному народу РФ», которые постоянно проживают на его территории. Отсутствие дипломатических связей с РФ делает невозможным проведение каких-либо проверок подлинности поданных документов, что дает возможность для их фальсификации и использования этой процедуры для незаконного получения права на постоянное проживание на территории Украины представителями спецслужб РФ, а также лицами, причастными к совершению тяжких и особо тяжких преступлений насильственного характера, членами и сторонниками международных террористических организаций и т. п.

Кроме того, в законопроекте отсутствуют положения или ссылки на другие нормативно-правовые акты, которые регламентировали бы форму и механизм предоставления письменного разрешения соответствующего органа Сил обороны Украины, срок действия разрешения, вопросы проведения проверочных мероприятий с целью недопущения случаев прибытия на территорию Украины лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В свою очередь, соинициатор законопроекта, нардеп Ярослав Юрчишин назвал рекомендацию его детища к принятию «очередным шагом к поддержке борьбы порабощенных Россией народов».

Он надеется, что принять законопроект за основу можно будет уже на следующей сентябрьской пленарной неделе.

Автор: Наталя Мамченко

