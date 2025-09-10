Практика судів
Депутати пропонують спростити перебування в Україні представникам «колоніальних народів РФ», які зазнали утисків — включно з громадянами РФ

15:43, 10 вересня 2025
Законопроект про спрощення процедур в’їзду та легалізації перебування в Україні для «представників колоніальних народів РФ», зокрема, громадян РФ, які зазнали утисків, який вніс Ярослав Юрчишин разом з колегами, рекомендували до прийняття.
Представникам «колоніальних народів РФ», які зазнали утисків, включно з громадянами РФ, пропонується спросити процедуру в’їзду в Україну та перебування тут. Такий законопроект 11402 про основні засади державної політики України щодо взаємодії з національними рухами колоніальних народів Російської Федерації рекомендував прийняти в першому читанні Комітет ВР з питань зовнішньої політики. Ініціаторами законопроекту виступили нардепи Ярослав Юрчишин, Микита Потураєв, Володимир В’ятрович та інші.

Так, у Законі «Про імміграцію» пропонується передбачити, що дозвіл на імміграцію надається особам, які представляють «колоніальні народи РФ та зазнали утисків і порушень своїх прав внаслідок колоніалістської політики РФ». Для них може бути встановлена квота на імміграцію.

В Законі «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» пропонується, аби представники колоніальних народів РФ (зокрема, громадяни Російської Федерації або особи без громадянства), які прибули за письмовим дозволом відповідного органу Сил оборони України для виконання завдань в інтересах оборони України тощо, вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період виконання таких завдань.

Законодавці також пропонують, щоб представники колоніальних народів РФ (зокрема, і громадяни РФ), які в період дії воєнного стану прибули в Україну для надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах як медичні працівники, фахівці з реабілітації та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважалися такими, які на законних підставах перебувають на території України, на період такого волонтерства.

До цього законопроекту, як випливає з рішення комітету, державні органи висловили низку критичних зауважень.

Зокрема СБУ вказала, що законопроект не встановлює, хто саме належить до осіб, які представляють «корінні поневолені народи РФ», не визначають, якими документами це підтверджується, а також не містять навіть орієнтовного переліку документів, що підтверджують факт утисків і порушень прав таких осіб.

Крім того, не врегульовано механізм встановлення приналежності окремих осіб до «корінного поневоленого народу РФ», які постійно проживають на її території. Відсутність дипломатичних зв’язків з РФ унеможливлює проведення будь-яких перевірок дійсності поданих документів, що надає можливість для їх фальсифікації та використання цієї процедури для незаконного отримання права на постійне проживання на території України представниками спецслужб РФ, а також особами, причетними до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів насильницького характеру, членів і прихильників міжнародних терористичних організацій тощо.

Крім того, у законопроекті відсутні положення або посилання на інші нормативно-правові акти, що регламентували би форму та механізм надання письмового дозволу відповідного органу Сил оборони України, строк дії дозволу, питання проведення перевірочних заходів з метою недопущення випадків прибуття на територію України осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

В свою чергу, співініціатор законопроект, нардеп Ярослав Юрчишин назвав рекомендацію його дітища до прийняття «черговим кроком до підтримки боротьби поневолених Росією народів».

Він сподівається, що прийняти законопроект за основу можна буде вже наступного вересневого пленарного тижня.

Автор: Наталя Мамченко

