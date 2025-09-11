Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина

Судя по Программе действий правительства, бороться с коррупцией будут с помощью е-Суда, е-Акциза, усовершенствования ЦНАПов и возможности получения не менее 6 лицензий в сфере азартных игр с применением портала Дия.

Кабмин 10 сентября утвердил Программу действий на 2025 год и направил документ на рассмотрение Верховной Рады.

В сфере борьбы с коррупцией Программа действий правительства предусматривает следующее:

внедрение е-Суд

внедрение е-Акциз

внедрение системы онлайн-мониторинга и цифровизации лицензирования игорного бизнеса

усовершенствование деятельности центров предоставления административных услуг и других сервисов.

Детализация такой меры, как «е-Суд», отсутствует.

Судя по перечню мер, одним из ключевых стейкхолдеров борьбы с коррупцией будет Минцифры.

В частности, среди антикоррупционных мер в Программе действий указано, что до 31 декабря должна быть обеспечена возможность получения не менее 6-ти лицензий в сфере азартных игр с применением средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дия).

В отношении достижения цели «Масштабирование е-услуг для граждан и бизнеса, внедрение искусственного интеллекта и снижение коррупционных рисков» указаны следующие критерии достижения в 2025 году:

до 30 ноября увеличено количество учебных заведений и учащихся, которые пользуются электронной образовательной информационной системой «Мрия», до 2000 учебных заведений с общим охватом около 1,1 млн. пользователей;

до 31 декабря введено предоставление не менее 10 новых е-услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, налогообложения, поддержки ветеранов, ведения бизнеса и услуг для водителей;

до 31 декабря оптимизирован перечень услуг, предоставляемых центрами предоставления административных услуг, и реализован экспериментальный проект по расчету фактической себестоимости административных услуг;

до 31 декабря обеспечена возможность получения не менее шести лицензий в сфере азартных игр с применением средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (далее — Портал Дия).

Критерии достижения в 2026 году:

до 31 декабря внедрено 50 новых электронных публичных услуг;

до 31 декабря определены и опубликованы расчеты реальной себестоимости для 100 процентов публичных услуг, включенных в экспериментальный проект по расчету реальной стоимости предоставления административных услуг.

Ниже приводим Программу действий правительства.

Автор: Наталя Мамченко

