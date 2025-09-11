Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина

07:45, 11 сентября 2025
Судя по Программе действий правительства, бороться с коррупцией будут с помощью е-Суда, е-Акциза, усовершенствования ЦНАПов и возможности получения не менее 6 лицензий в сфере азартных игр с применением портала Дия.
Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин 10 сентября утвердил Программу действий на 2025 год и направил документ на рассмотрение Верховной Рады.

В сфере борьбы с коррупцией Программа действий правительства предусматривает следующее:

  • внедрение е-Суд
  • внедрение е-Акциз
  • внедрение системы онлайн-мониторинга и цифровизации лицензирования игорного бизнеса
  • усовершенствование деятельности центров предоставления административных услуг и других сервисов.

Детализация такой меры, как «е-Суд», отсутствует.

Судя по перечню мер, одним из ключевых стейкхолдеров борьбы с коррупцией будет Минцифры.

В частности, среди антикоррупционных мер в Программе действий указано, что до 31 декабря должна быть обеспечена возможность получения не менее 6-ти лицензий в сфере азартных игр с применением средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дия).

В отношении достижения цели «Масштабирование е-услуг для граждан и бизнеса, внедрение искусственного интеллекта и снижение коррупционных рисков» указаны следующие критерии достижения в 2025 году:

  • до 30 ноября увеличено количество учебных заведений и учащихся, которые пользуются электронной образовательной информационной системой «Мрия», до 2000 учебных заведений с общим охватом около 1,1 млн. пользователей;
  • до 31 декабря введено предоставление не менее 10 новых е-услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, налогообложения, поддержки ветеранов, ведения бизнеса и услуг для водителей;
  • до 31 декабря оптимизирован перечень услуг, предоставляемых центрами предоставления административных услуг, и реализован экспериментальный проект по расчету фактической себестоимости административных услуг;
  • до 31 декабря обеспечена возможность получения не менее шести лицензий в сфере азартных игр с применением средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (далее — Портал Дия).

Критерии достижения в 2026 году:

  • до 31 декабря внедрено 50 новых электронных публичных услуг;
  • до 31 декабря определены и опубликованы расчеты реальной себестоимости для 100 процентов публичных услуг, включенных в экспериментальный проект по расчету реальной стоимости предоставления административных услуг.

Ниже приводим Программу действий правительства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина

Судя по Программе действий правительства, бороться с коррупцией будут с помощью е-Суда, е-Акциза, усовершенствования ЦНАПов и возможности получения не менее 6 лицензий в сфере азартных игр с применением портала Дия.

Министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры противодействия коррупции

«Где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции, среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат и цифровизация исполнительного производства», – рассказал Герман Галущенко миссии МВФ.

Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду