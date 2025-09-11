Практика судів
Е-суд, е-Акциз, покращення ЦНАП і до 6 ліцензій на азартні ігри через портал Дія: які заходи боротьби з корупцією передбачені у Програмі дій Кабміну

07:45, 11 вересня 2025
Судячи з Програми дій уряду, боротися з корупцією будуть за допомогою е-Суду, е-Акцизу, удосконалення ЦНАПів та можливості отримання не менше 6 ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням порталу Дія.
Кабмін 10 вересня затвердив Програму дій на 2025 рік та направив документ на розгляд Верховної Ради.

У сфері боротьби з корупцією Програма дій уряду передбачає наступне:

  • впровадження е-Суд
  • впровадження е-Акциз
  • впровадження системи онлайн-моніторингу та цифровізації ліцензування грального бізнесу
  • удосконалення діяльності центрів надання адміністративних послуг та інших сервісів.

Деталізація такого заходу, як «е-Суд», відсутня.

Судячи з переліку заходів одним з ключових стейкхолдерів боротьби з корупцією буде Мінцифри.

Зокрема, серед антикорупційних заходів у Програмі дій вказано, що до 31 грудня має бути забезпечена можливість отримання не менше 6-ти ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

У стосовно досягнення цілі «Масштабування е-послуг для громадян і бізнесу, впровадження штучного інтелекту та зниження корупційних ризиків» вказано наступні критерії досягнення у 2025 році:

  • до 30 листопада збільшено кількість закладів освіти та учнів, які користуються електронною освітньою інформаційною системою «Мрія», до 2000 закладів освіти із загальним охопленням близько 1,1 млн. користувачів;
  • до 31 грудня запроваджено надання не менше 10 нових е-послуг у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, оподаткування, підтримки ветеранів, ведення бізнесу та послуг для водіїв;
  • до 31 грудня оптимізовано перелік послуг, що надаються центрами надання адміністративних послуг, і реалізовано експериментальний проект із розрахунку фактичної собівартості адміністративних послуг;
  • до 31 грудня забезпечено можливість отримання не менше шести ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія).

Критерії досягнення у 2026 році:

  • до 31 грудня впроваджено 50 нових електронних публічних послуг;
  • до 31 грудня визначено та опубліковано розрахунки реальної собівартості для 100 відсотків публічних послуг, що включено до експериментального проекту із розрахунку реальної вартості надання адміністративних послуг.

Нижче наводимо Програму дій уряду.

Автор: Наталя Мамченко

Кабінет Міністрів України

