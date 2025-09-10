КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Второй сенат Конституционного Суда 10 сентября принял Решение № 4-р(ІІ)/2025 по делу по конституционной жалобе Вячеслава Плескача относительно соответствия Конституции ч. 3 статьи 57 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления.

Согласно оспариваемой им норме решения органов адвокатского самоуправления вступают в силу со дня их принятия, если иной срок не предусмотрен решениями.

В конституционной жалобе Вячеслав Плескач утверждал, что ч. 3 статьи 57 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» противоречит статье 57 Конституции.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, КСУ пришел к выводу, что оспариваемое предписание соответствует Конституции Украины.

Автор ходатайства указывал, что «оспариваемое положение Закона нарушает мое конституционное право знать свои права и обязанности (ч. 1 статьи 57 Конституции Украины), поскольку предусматривает, что мои права, свободы и обязанности определяются, ограничиваются нормативно-правовыми актами Совета адвокатов Украины без доведения их до моего сведения способом, который предусматривал бы и мою осведомленность о дате, времени, обнародовании, зафиксированном аутентичном их тексте, и более того даже саму возможность знать о факте принятия такого нормативно-правового акта».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней документов и материалов следует следующее.

Плескач обратился в Окружной административный суд города Киева с исковым заявлением, в котором просил признать недействительным с момента принятия решение Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины» от 22 сентября 2017 года № 191. Исковые требования он «обосновывает тем, что считает указанное решение противоправным, поскольку им введена обязательная плата за внесение в Единый реестр адвокатов Украины дополнительных сведений относительно осуществления адвокатом своей деятельности, информации относительно его наград, почетных званий и т. д., что фактически создает необоснованное финансовое бремя, взимание которого противоречит предписаниям законодательства Украины».

ОАСК решением от 19 июля 2021 года, оставленным без изменения постановлением Шестого апелляционного административного суда от 20 октября 2021 года, в удовлетворении иска отказал. Суды исходили из того, что решение «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины», которое Совет адвокатов Украины принял, касается исключительно уплаты ежегодных взносов за внесение дополнительной информации в Единый реестр адвокатов Украины, которая не определена в Законе как обязательная.

Не соглашаясь с судебными решениями, Плескач подал кассационную жалобу. Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда постановлением от 22 июня 2023 года кассационную жалобу оставила без удовлетворения, решение Окружного административного суда города Киева и постановление Шестого апелляционного административного суда оставила без изменений.

КАС ВС отметил, что «законодательство не запрещает адвокатскому самоуправлению самостоятельно определять способы реализации задач адвокатского самоуправления и источники их финансового обеспечения в рамках правового поля» и «Верховный Суд соглашается с выводом судов предыдущих инстанций о том, что оспариваемое решение Совета адвокатов Украины от 22.09.2017 года № 191 «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины» (с изменениями) принято ответчиком исключительно относительно уплаты взносов за внесение дополнительной информации в Единый реестр адвокатов Украины, которая не предусмотрена Законом №5076 как обязательная для внесения», а также что предписаниями этого закона «не предусмотрена необходимость осуществления государственной регистрации решений Совета адвокатов Украины и в соответствии с законодательством о государственной регистрации нормативно-правовых актов Совет адвокатов Украины не относится к кругу органов, акты которых подлежат государственной регистрации».

Судья КСУ-докладчик по делу – Олег Первомайский.

Текст Решения и его резюме будут обнародованы на официальном веб-сайте Суда.

Автор: Наталя Мамченко

