КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

Другий сенат Конституційного Суду 10 вересня ухвалив Рішення № 4-р(ІІ)/2025 у справі за конституційною скаргою В’ячеслава Плескача щодо відповідності Конституції ч. 3 статті 57 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до оспорюваної ним норми рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями.

У конституційній скарзі В’ячеслав Плескач стверджував, що ч. 3 статті 57 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» суперечить статті 57 Конституції.

Дослідивши питання, порушені в конституційній скарзі, КСУ виснував, що оспорюваний припис відповідає Конституції України.

Автор клопотання вказував, що «оспорюване положення Закону порушує моє конституційне право знати свої права і обов’язки (ч. 1 статті 57 Конституції України), оскільки передбачає, що мої права, свободи і обов’язки визначаються, обмежуються нормативно-правовими актами Ради адвокатів України без доведення їх до мого відома у спосіб, який передбачав би і мою обізнаність про дату, час, оприлюднення, зафіксований автентичний їх текст, і більше того навіть саму можливість знати про факт прийняття такого нормативно-правового акту».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї документів і матеріалів випливає таке.

Плескач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою, у якій просив визнати нечинним з моменту прийняття рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України» від 22 вересня 2017 року № 191. Позовні вимоги він «обґрунтовує тим, що вважає вказане рішення протиправним, оскільки ним запроваджено обов’язкову плату за подання до Єдиного реєстру адвокатів України додаткових відомостей щодо здійснення адвокатом своєї діяльності, інформації щодо його нагород, почесних звань тощо, що фактично створює необґрунтований фінансовий тягар, справляння якого суперечить приписам законодавства України».

ОАСК рішенням від 19 липня 2021 року, залишеним без зміни постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 жовтня 2021 року, у задоволенні позову відмовив. Суди виходили з того, що рішення «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України», яке Рада адвокатів України ухвалила, стосується виключно сплати щорічних внесків за внесення додаткової інформації до Єдиного реєстру адвокатів України, яка не визначена у Законі як обов’язкова.

Не погоджуючись з судовими рішеннями, Плескач подав касаційну скаргу. Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду постановою від 22 червня 2023 року касаційну скаргу залишила без задоволення, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду залишила без змін.

КАС ВС зазначив, що «законодавство не забороняє адвокатському самоврядуванню самостійно визначати способи реалізації завдань адвокатського самоврядування та джерела їх фінансового забезпечення у межах правового поля» і «Верховний Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про те, що оскаржуване рішення Ради адвокатів України від 22.09.2017 року № 191 «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України» (із змінами) прийняте відповідачем виключно стосовно сплати внесків за внесення додаткової інформації до Єдиного реєстру адвокатів України, яка не передбачена Законом №5076 як обов’язкова для внесення», а також що приписами цього закону «не передбачено необхідності здійснення державної реєстрації рішень Ради адвокатів України та відповідно до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Рада адвокатів України не належить до кола органів, акти яких підлягають державній реєстрації».

Суддя КСУ -доповідач у справі – Олег Первомайський.

Автор: Наталя Мамченко

