Член комитета по нацбезопасности предложил поднять в ТЦК зарплаты до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры

18:13, 11 сентября 2025
«Если мы хотим иметь эффективные ТЦК, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры», — член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.
Фото: telegraf.in.ua
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко считает, что для эффективности работы ТЦК и предотвращения коррупции в центрах комплектования необходимо поднять зарплаты в ТЦК до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры.

«В рамках работы профильного комитета периодически посещаем различные центры комплектования, пытаясь найти, кто еще из работающих не воевал, как того требует общество. Некоторым ТЦК я вообще советую сделать «день открытых дверей» для общин, чтобы граждане своими глазами убедились, кто там работает.

Конечно, получаю как от работников (гражданские), так и от военнослужащих ТЦК вопросы по повышению заработной платы. В некоторых центрах комплектования попытался посидеть рядом с работником, который ведет прием граждан, военнообязанных. Я вроде бы стрессоустойчивый, но хватило меня минут на 40, в некоторых случаях час. Особенно меня тронул случай, когда молоденький военнослужащий, насколько я помню, сержант, встает, выходит в другую комнату, я иду за ним, там его начинает трясти, потому что он не понимает, почему он, человек с инвалидностью, который прошел войну, убеждает тех, кто откровенно ему хамил.

Какие выводы я сделал.

Все же для работы в центрах комплектования нужно готовить людей. Популизм с реформами, когда туда перебрасывают обычных военных (людей с инвалидностью), которые хорошо умеют/умели воевать, но, к сожалению, не всегда умеют работать с людьми. Это был ошибочный шаг.

Но, если мы хотим иметь эффективные центры комплектования, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры и т. п. Тогда мы будем говорить о равенстве и справедливости».

Впрочем, Минобороны на обращение Федиенко относительно повышения зарплат в ТЦК отметило, что на это нужны десятки миллиардов гривен.

Далее Федиенко указал, что «мы делаем огромные зарплаты для тех, кто борется с коррупционерами, но при этом создаем условия для того, чтобы эти коррупционеры появлялись».

Таким образом, по мнению депутата, причины коррупции в ТЦК кроются в уровне зарплат.

Автор: Наталя Мамченко

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

