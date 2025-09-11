Член комітету з нацбезпеки запропонував підняти у ТЦК зарплати на рівень НАБУ, ДБР і прокуратури

«Якщо ми хочемо мати ефективні ТЦК, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну плату на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури» – член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко.

Фото: telegraf.in.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко вважає, що для ефективності роботи ТЦК та запобігання корупції у центрах комплектування, необхідно підняти зарплати у ТЦК на рівень НАБУ, ДБР і прокуратури.

«В рамках роботи профільного комітету періодично відвідуємо різні центри комплектування, намагаючись знайти, хто ще з працюючих не воював, як того вимагає суспільство. Деяким ТЦК я взагалі раджу зробити «день відкритих дверей» для громад, щоб громадяни на власні очі переконалась, хто там працює.

Звісно, отримую як від працівників (цивільні), так і від військовослужбовців ТЦК питання щодо підвищення заробітної плати. У деяких центрах комплектування спробував посидіти поруч з працівником який веде прийом громадян, військовозобов’язаних. Я начебто стресостійкий, але вистачило мене хвилин на 40, у деяких випадках година. Особливо мене зворушив випадок, коли молоденький військовослужбовець, наскільки я пам’ятаю, сержант, встає виходить в іншу кімнату, я йду за ним, там його починає трусити, бо він не розуміє, чому він, людина з інвалідністю, який пройшов війну, переконує тих, хто відверто йому хамив.

Які висновки я зробив.

Все ж таки для роботи в центрах комплектування потрібно готувати людей. Популізм з реформами, коли туди перекидають звичайних військових (людей з інвалідністю), які добре вміють/вміли воювати, але, на жаль, не завжди вміють працювати з людьми. Це був хибний крок.

Але, якщо ми хочемо мати ефективні центрі комплектування, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну платню на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури тощо. Тоді ми будемо говорити про рівність та справедливість».

Втім, Міноборони на звернення Федієнка стосовно підвищення зарплат у ТЦК зазначило, що на це потрібні десятки мільярдів гривень.

Далі Федієнко вказав, що «ми робимо величезні зарплати для тих хто бореться з корупціонерами, але при цьому створюємо умови для того, щоб ці корупціонери з’являлись».

Отже, на думку депутата, причини корупції у ТЦК криються у рівні зарплат.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.