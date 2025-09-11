Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Член комітету з нацбезпеки запропонував підняти у ТЦК зарплати на рівень НАБУ, ДБР і прокуратури

18:13, 11 вересня 2025
«Якщо ми хочемо мати ефективні ТЦК, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну плату на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури» – член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко.
Член комітету з нацбезпеки запропонував підняти у ТЦК зарплати на рівень НАБУ, ДБР і прокуратури
Фото: telegraf.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко вважає, що для ефективності роботи ТЦК та запобігання корупції у центрах комплектування, необхідно підняти зарплати у ТЦК на рівень НАБУ, ДБР і прокуратури.

«В рамках роботи профільного комітету періодично відвідуємо різні центри комплектування, намагаючись знайти, хто ще з працюючих не воював, як того вимагає суспільство. Деяким ТЦК я взагалі раджу зробити «день відкритих дверей» для громад, щоб громадяни на власні очі переконалась, хто там працює.

Звісно, отримую як від працівників (цивільні), так і від військовослужбовців ТЦК питання щодо підвищення заробітної плати. У деяких центрах комплектування спробував посидіти поруч з працівником який веде прийом громадян, військовозобов’язаних. Я начебто стресостійкий, але вистачило мене хвилин на 40, у деяких випадках година. Особливо мене зворушив випадок, коли молоденький військовослужбовець, наскільки я пам’ятаю, сержант, встає виходить в іншу кімнату, я йду за ним, там його починає трусити, бо він не розуміє, чому він, людина з інвалідністю, який пройшов війну, переконує тих, хто відверто йому хамив.

Які висновки я зробив.

Все ж таки для роботи в центрах комплектування потрібно готувати людей. Популізм з реформами, коли туди перекидають звичайних військових (людей з інвалідністю), які добре вміють/вміли воювати, але, на жаль, не завжди вміють працювати з людьми. Це був хибний крок.

Але, якщо ми хочемо мати ефективні центрі комплектування, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну платню на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури тощо. Тоді ми будемо говорити про рівність та справедливість».

Втім, Міноборони на звернення Федієнка стосовно підвищення зарплат у ТЦК зазначило, що на це потрібні десятки мільярдів гривень.

Далі Федієнко вказав, що «ми робимо величезні зарплати для тих хто бореться з корупціонерами, але при цьому створюємо умови для того, щоб ці корупціонери з’являлись».

Отже, на думку депутата, причини корупції у ТЦК криються у рівні зарплат.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ прокуратура зарплата ДБР ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують спростити перебування в Україні представникам «колоніальних народів РФ», які зазнали утисків — включно з громадянами РФ

Законопроект про спрощення процедур в’їзду та легалізації перебування в Україні для «представників колоніальних народів РФ», зокрема, громадян РФ, які зазнали утисків, який вніс Ярослав Юрчишин разом з колегами, рекомендували до прийняття.

Під час призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен зважати на потребу виконання громадянами військового обов’язку – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що під час розгляду питання про призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен додатково з'ясувати доцільність такого призначення, враховуючи обов'язок захисту Вітчизни та загальну мобілізацію.

Чи може держава примусово забрати у власника лише частину земельної ділянки, якщо після цього решта землі не може використовуватися за призначенням – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екссудді Родіона Кірєєва, якого у 2014 році оголосили в розшук

У справі скандального екссудді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 Конвенції через відмову в доступі до вищих судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду