Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

В Высшем совете правосудия указали, что нужно дополнительно 38,8 млн грн на оплату труда, 6,6 млн – для обеспечения начислений на оплату труда и 62,4 млн грн – на расходы развития, в частности, капитальный ремонт.

Доведенный Минфином предельный объем расходов Высшего совета правосудия на 2026 год составляет 371,84 млн гривен. Такой объем расходов не обеспечивает в полной мере потребность Высшего совета правосудия в расходах потребления (на оплату труда, начисления на фонд оплаты труда, другие текущие расходы) и капитальных расходах. Об этом, среди прочего, ВСП указал в своем публичном обращении к Кабмину и Минфину относительно финансирования судебной власти в 2026 году.

Так, дополнительная потребность Высшего совета правосудия в расходах на 2026 год для надлежащего обеспечения его деятельности составляет 122,67 млн грн. Из них на:

оплату труда нужно дополнительно – 38,86 млн грн, в частности не обеспечены расходы для выплаты месячной премии и премии по результатам ежегодного оценивания, которые являются составляющей вариативной заработной платы государственного служащего;

начисления на оплату труда – 6,63 млн грн для уплаты ЕСВ;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 2,19 млн грн, в частности на оплату таких услуг в помещении, арендованном для размещения службы дисциплинарных инспекторов ВСП;

другие расходы потребления составляют – 12,47 млн грн, в частности на исполнение судебных решений;

расходы развития составляют – 62,49 млн грн, в частности для приобретения сетевых коммутаторов Aruba СХ 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W, звукового процессора Extron DMP 64 Plus С 6x4 Digital Matrix Processor, компьютерной техники (моноблоков), программно-аппаратного комплекса защиты периметра сети, а также на оплату работ по капитальному ремонту административного здания общей площадью 638,6 кв. м, арендованного для размещения службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия на ул. Тарасовской, д. 15-А.

Также в своем обращении ВСП отметил проблему с дальнейшей цифровизацией судебной власти. Так, очевидно, Минфин не собирается выделять средства на развитие Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), то есть, внедрение электронного правосудия. А раньше это направление финансировали партнеры.

«В 2025 году финансирование реализации новой Концепции ЕСИКС из государственного бюджета не предусмотрено. Это связано с тем, что в 2024 году иностранные партнеры Украины, прежде всего программа Агентства США по международному развитию (USAID), взяли на себя обязательства профинансировать дальнейшую разработку и внедрение ЕСИКС. В то же время по информации ГСА, модернизация ЕСИТС, а фактически создание вместо нее новой ЕСИКС, оказалась под угрозой вследствие прекращения финансирования соответствующего проекта со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). После прекращения поддержки Программы USAID в 2025 году продолжается поиск доноров для финансирования указанного проекта.

…Министерство финансов в письме от 30 июня 2025 года относительно выполнения мероприятий, предусмотренных, в частности, подразделением «цифровизация правосудия» Дорожной карты по вопросам верховенства права, сообщило, что в условиях продолжения в Украине действия военного положения приоритетом использования имеющегося ресурса государства в среднесрочной перспективе будут усиление обороноспособности и восстановление территориальной целостности Украины, а также восстановление регионов и территорий, пострадавших вследствие вооруженной агрессии россии против Украины, социальная поддержка граждан.

С учетом этого в инструкции по подготовке предложений в бюджетную декларацию определено, среди прочего, что в 2026–2028 годах объем расходов остается на уровне, предусмотренном в Государственном бюджете Украины на 2025 год», отмечает ВСП.

То есть, дальнейшее финансирование ЕСИКС за счет бюджета, а не партнеров, не предусмотрено.

Кроме того, Минфин отметил, что финансирование выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права осуществляется за счет и в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год государственным органам, органам местного самоуправления, учреждениям и организациям, ответственным за выполнение дорожных карт и плана мероприятий, а также средств международной технической помощи других источников, не запрещенных законодательством.

Следовательно, органы судебной власти должны прежде всего придерживаться принципов бюджетной системы Украины, в частности принципа эффективности и результативности, согласно которому во время составления и выполнения бюджетов все участники бюджетного процесса должны стремиться к достижению целей путем обеспечения качественного предоставления публичных услуг при привлечении минимального объема бюджетных средств и достижения максимального результата во время использования определенного бюджетом объема средств.

Автор: Наталя Мамченко

