Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

Доведенный Минфином предельный объем расходов Высшего совета правосудия на 2026 год составляет 371,84 млн гривен. Такой объем расходов не обеспечивает в полной мере потребность Высшего совета правосудия в расходах потребления (на оплату труда, начисления на фонд оплаты труда, другие текущие расходы) и капитальных расходах. Об этом, среди прочего, ВСП указал в своем публичном обращении к Кабмину и Минфину относительно финансирования судебной власти в 2026 году.
Так, дополнительная потребность Высшего совета правосудия в расходах на 2026 год для надлежащего обеспечения его деятельности составляет 122,67 млн грн. Из них на:
Также в своем обращении ВСП отметил проблему с дальнейшей цифровизацией судебной власти. Так, очевидно, Минфин не собирается выделять средства на развитие Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), то есть, внедрение электронного правосудия. А раньше это направление финансировали партнеры.
«В 2025 году финансирование реализации новой Концепции ЕСИКС из государственного бюджета не предусмотрено. Это связано с тем, что в 2024 году иностранные партнеры Украины, прежде всего программа Агентства США по международному развитию (USAID), взяли на себя обязательства профинансировать дальнейшую разработку и внедрение ЕСИКС. В то же время по информации ГСА, модернизация ЕСИТС, а фактически создание вместо нее новой ЕСИКС, оказалась под угрозой вследствие прекращения финансирования соответствующего проекта со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). После прекращения поддержки Программы USAID в 2025 году продолжается поиск доноров для финансирования указанного проекта.
…Министерство финансов в письме от 30 июня 2025 года относительно выполнения мероприятий, предусмотренных, в частности, подразделением «цифровизация правосудия» Дорожной карты по вопросам верховенства права, сообщило, что в условиях продолжения в Украине действия военного положения приоритетом использования имеющегося ресурса государства в среднесрочной перспективе будут усиление обороноспособности и восстановление территориальной целостности Украины, а также восстановление регионов и территорий, пострадавших вследствие вооруженной агрессии россии против Украины, социальная поддержка граждан.
С учетом этого в инструкции по подготовке предложений в бюджетную декларацию определено, среди прочего, что в 2026–2028 годах объем расходов остается на уровне, предусмотренном в Государственном бюджете Украины на 2025 год», отмечает ВСП.
То есть, дальнейшее финансирование ЕСИКС за счет бюджета, а не партнеров, не предусмотрено.
Кроме того, Минфин отметил, что финансирование выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права осуществляется за счет и в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год государственным органам, органам местного самоуправления, учреждениям и организациям, ответственным за выполнение дорожных карт и плана мероприятий, а также средств международной технической помощи других источников, не запрещенных законодательством.
Следовательно, органы судебной власти должны прежде всего придерживаться принципов бюджетной системы Украины, в частности принципа эффективности и результативности, согласно которому во время составления и выполнения бюджетов все участники бюджетного процесса должны стремиться к достижению целей путем обеспечения качественного предоставления публичных услуг при привлечении минимального объема бюджетных средств и достижения максимального результата во время использования определенного бюджетом объема средств.
Автор: Наталя Мамченко
