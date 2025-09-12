На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Пленум Верховного Суда 12 сентября решил создать рабочую группу для изучения вопроса о распределении на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков дел, которые поступают на рассмотрение Большой Палаты ВС как суда апелляционной инстанции. 79 судей ВС поддержали создание рабочей группы, 30 – против.

Напомним, это дела по обжалованию решений Высшего совета правосудия, ВККС, законности постановлений Верховной Рады, указов и распоряжений Президента, законности действий или бездействия Верховной Рады, Президента и т. д.

Сейчас такие дела сейчас распределяются на судей БП ВС, которые избраны из состава Кассационного административного суда. То есть, на судей административной специализации. Однако, по мнению части судей ВС, это не является правильной практикой.

Итак, на Пленуме Верховного Суда обсуждался законопроект 13397 о внесении изменений в статью 31 Кодекса административного судопроизводства относительно особенностей определения состава суда для рассмотрения дел Большой Палатой Верховного Суда в порядке апелляционного производства.

Инициатор законопроекта, народный депутат Сергей Демченко, предлагает дополнить ч. 6 статьи 31 КАСУ нормой, по которой в случае, если дело в Верховном Суде должно рассматриваться в апелляционном порядке коллегиально в составе БП ВС – председательствующим на заседаниях Большой Палаты является судья-докладчик, определенный Единой судебной информационно-коммуникационной системой при первоначальном распределении дела без учета специализации судьи (юрисдикции кассационного суда, сборами судей которого судья избран в БП ВС).

Народный депутат считает, что в таком случае специализация судьи не является определяющей, а его процессуальная компетентность – является универсальной в рамках Большой Палаты. Поэтому определение судьи-докладчика исключительно на основании специализации создает риски формирования неформальной иерархии и неравного доступа судей к выполнению ключевых процессуальных функций.

Кроме того, по его мнению, если при распределении апелляционных дел в Большой Палате искусственно учитывается только специализация (например, административная), происходит неравномерная нагрузка на судей определенной юрисдикции, что противоречит базовым принципам организации судебной работы.

Секретарь Большой Палаты Виталий Уркевич предложил не поддерживать этот законопроект. Но судья БП ВС Олег Кривенда, который избран от КАС ВС, предлагал альтернативный вариант – поддержать законодателя.

По словам председателя Кассационного административного суда Верховного Суда Михаила Смоковича, сейчас есть различные предложения законодателей, например, передать дела, которые БП ВС рассматривает как апелляционная инстанция, в новые СОАС и СААС. Или «опустить» уровень рассмотрения на одну инстанцию, то есть, чтобы их по первой инстанции рассматривал не КАС ВС, а Шестой апелляционный административный суд. Существует и предложение вообще ликвидировать Большую Палату или же, чтобы она рассматривала только споры относительно юрисдикции.

«Что касается данного законопроекта и той ситуации, которая возникла в БП ВС, то хотел бы напомнить, что автоматизированное распределение дел существует для того, чтобы обеспечить право участников процесса на беспристрастный суд, а не для равного распределения нагрузки. Все судьи БП ВС в течение 3 лет специализируются на рассмотрении тех дел, которые относятся к полномочиям Большой Палаты Верховного Суда», — отметил Михаил Смокович.

Он подчеркнул, что законодательством не определено, что такие дела должны распределяться на докладчика именно с учетом специализации. «Поскольку в рассмотрении этих дел принимают участие все судьи БП ВС, поэтому и распределение этих дел должно происходить на всех судей БП ВС», — добавил председатель КАС ВС.

Хотя данный законопроект, по словам Смоковича, не решает проблему, он частично его поддерживает.

«Нужно более внимательно изучить эти вопросы. Потому что будет взрыв, и начнут реформировать нас», — добавил он.

В итоге Пленум ВС решил создать рабочую группу, в которую войдут судьи от разных кассационных судов, которая сформирует позицию относительно данного законопроекта.

Автор: Наталя Мамченко

