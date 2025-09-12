Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

13:04, 12 вересня 2025
Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.
На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пленум Верховного Суду 12 вересня вирішив створити робочу групу для вивчення питання щодо розподілу на всіх суддів Великої Палати як доповідачів справ, що надходять на розгляд Великої Палати ВС як суду апеляційної інстанції. 79 суддів ВС підтримали створення робочої групи, 30 – проти.

Нагадаємо, це справи щодо оскарження рішень Вищої ради правосуддя, ВККС, законності постанов Верховної Ради, указів і розпоряджень Президента, законності дій чи бездіяльності Верховної Ради, Президента тощо.

Наразі такі справи наразі розподіляються на суддів ВП ВС, які обрані зі складу Касаційного адміністративного суду. Тобто, на суддів адміністративної спеціалізації. Однак, на думку частини суддів ВС, це не є вірною практикою.

Отже, на Пленумі Верховного Суду обговорювався законопроект 13397 про внесення змін до статті 31 Кодексу адміністративного судочинства щодо особливостей визначення складу суду для розгляду справ Великою Палатою Верховного Суду в порядку апеляційного провадження.

Ініціатор законопроекту, народний депутат Сергій Демченко, пропонує доповнити ч. 6 статті 31 КАСУ нормою, за якою у разі, якщо справа у Верховному Суді має розглядатися в апеляційному порядку колегіально у складі ВП ВС – головуючим на засіданнях Великої Палати є суддя-доповідач, визначений Єдиною судовою інформаційно-комунікаційною системою при первісному розподілі справи без урахування спеціалізації судді (юрисдикції касаційного суду, зборами суддів якого суддю обрано до ВП ВС).

Народний депутат вважає, що у такому випадку спеціалізація судді не є визначальною, а його процесуальна компетентність – є універсальною в межах Великої Палати. Тому визначення судді-доповідача виключно на підставі спеціалізації створює ризики формування неформальної ієрархії та нерівного доступу суддів до виконання ключових процесуальних функцій.

Крім того, на його думку, якщо при розподілі апеляційних справ у Великій Палаті штучно враховується лише спеціалізація (наприклад, адміністративна), відбувається нерівномірне навантаження на суддів певної юрисдикції, що суперечить базовим принципам організації судової роботи.

Секретар Великої Палати Віталій Уркевич запропонував не підтримувати цей законопроект. Натомість суддя ВП ВС Олег Кривенда, який обраний від КАС ВС, пропонував альтернативний варіант – підтримати законодавця.

За словами голови Касаційного адміністративного суду Верховного Суду Михайла Смоковича, наразі є різні пропозиції законодавців, наприклад, передати справи, які ВП ВС розглядає як апеляційна інстанція, до нових СОАС та СААС. Чи «опустити» рівень розгляду на одну інстанцію, тобто, щоб їх по першій інстанції розглядав не КАС ВС, а Шостий апеляційний адміністративний суд. Існує і пропозиція взагалі ліквідувати Велику Палату або ж, щоб вона розглядала лише спори стосовно юрисдикції.

«Що стосується даного законопроекту і тієї ситуації, яка виникла у ВП ВС, то хотів би нагадати, що автоматизований розподіл справ існує для того, щоб забезпечити право учасників процесу на неупереджений суд, а не для рівного розподілу навантаження. Усі судді ВП ВС протягом 3 років спеціалізуються на розгляді тих справ, які належать до повноважень Великої Палати Верховного Суду», зазначив Михайло Смокович.

Він підкреслив, що законодавством не визначено, що такі справи мають розподілятися на доповідача саме з врахуванням спеціалізації. «Оскільки у розгляді цих справ беруть участь усі судді ВП ВС, тому і розподіл цих справ має відбуватися на усіх суддів ВП ВС», додав голова КАС ВС.

Хоча даний законопроект, за словами Смоковича, не вирішує проблему, він частково його підтримує.

«Потрібно більш уважно вивчити ці питання. Тому що буде вибух, і почнуть реформувати нас», додав він.

Врешті Пленум ВС вирішив створити робочу групу, до якої увійдуть судді від різних касаційних судів, яка сформує позицію стосовно даного законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ВККС Верховний Суд ВРП Велика Палата Верховного Суду

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення щодо законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів

Обидва законопроекти запроваджують залежність від Кабміну, адже розмір орудної величини для розрахунку окладів суддів буде встановлюватися за поданням уряду щорічно в бюджеті – Пленум ВС рекомендував законодавцю врахувати його зауваження.

Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду