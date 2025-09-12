Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Период пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания судом кассационной инстанции ему меры пресечения является периодом отбывания наказания по приговору суда первой инстанции, во исполнение которого осужденный и был взят под стражу и направлен в соответствующее учреждение отбывания наказания, и не требует отдельного зачисления в порядке ч. 5 ст. 72 УК. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 3 июля 2025 года по делу №289/2107/20.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 121 УК.

На основании ч. 5 ст. 72 УК осужденному зачтен в срок отбывания наказания срок пребывания его под стражей во время задержания в порядке ст. 208 УПК с 3.10.2020 по 5.10.2020 из расчета один день задержания за один день лишения свободы.

Определением апелляционного суда от 7.11.2022 приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

В дальнейшем постановлением ВС от 5.04.2023 определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

При этом суд кассационной инстанции в порядке ч. 3 ст. 433 УПК избрал осужденному меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 3.06.2023.

Вместе с тем, определением апелляционного суда от 30.05.2023 осужденному изменена мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

В кассационной жалобе защитник указывает, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей, начиная с 3.06.2023.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда изменил решения судов предыдущих инстанций.

Зачтен осужденному в срок наказания период его предварительного заключения с 5.04.2023 по 30.05.2023 включительно, из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы на основании ч. 5 ст. 72 УК.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что период пребывания осужденного под стражей начиная с 5.04.2023 по 30.05.2023 на основании ч. 5 ст. 72 УК подлежит зачислению в срок отбывания наказания из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

Пребывание осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания судом кассационной инстанции ему меры пресечения, является периодом отбывания наказания по приговору суда первой инстанции, во исполнение которого осужденный и был взят под стражу и направлен в соответствующее учреждение отбывания наказания, не требует отдельного зачисления в порядке ч. 5 ст. 72 УК, как об этом указывает защитник.

