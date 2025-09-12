Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Період перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання судом касаційної інстанції йому запобіжного заходу є періодом відбування покарання за вироком суду першої інстанції, на виконання якого засудженого і було взято під варту та направлено до відповідної установи відбування покарання, та не потребує окремого зарахування в порядку ч. 5 ст. 72 КК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 3 липня 2025 року по справі №289/2107/20.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 121 КК.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК засудженому зараховано в строк відбування покарання строк перебування його під вартою під час затримання у порядку ст. 208 КПК з 3.10.2020 по 5.10.2020 з розрахунку один день затримання за один день позбавлення волі. Ухвалою апеляційного суду від 7.11.2022 вирок суду першої інстанції залишено без зміни.

У подальшому постановою ВС від 5.04.2023 ухвалу апеляційного суду скасовано і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

При цьому суд касаційної інстанції у порядку ч. 3 ст. 433 КПК обрав засудженому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів до 3.06.2023. Разом з тим, ухвалою апеляційного суду від 30.05.2023 засудженому змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

У касаційній скарзі захисник вказує, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, починаючи з 3.06.2023.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду змінив рішення судів попередніх інстанцій.

Зараховано засудженому у строк покарання період його попереднього ув’язнення з 5.04.2023 по 30.05.2023 включно, з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі на підставі ч. 5 ст. 72 КК.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що період перебування засудженого під вартою починаючи з 5.04.2023 по 30.05.2023 на підставі ч. 5 ст. 72 КК підлягає зарахуванню у строк відбування покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.

Перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання судом касаційної інстанції йому запобіжного заходу, є періодом відбування покарання за вироком суду першої інстанції, на виконання якого засудженого і було взято під варту та направлено до відповідної установи відбування покарання, не потребує окремого зарахування у порядку ч. 5 ст. 72 КК, як про це вказує захисник.

