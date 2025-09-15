Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Правительственное постановление №153 о «контракте 18-24» не содержит никаких ограничений или оговорок относительно получения единовременного денежного вознаграждения бывшими военнослужащими при условии соблюдения других предусмотренных условий.

Толкование абзаца 4 пункта 4 постановления №153 в узком значении, то есть только относительно лиц, у которых имеется заболевание, ранение, полученных во время защиты Отечества, но при условии дальнейшего прохождения ими военной службы (то есть, признания таких лиц годными к военной службе), будет дискриминационным относительно лиц, которые получили инвалидность, связанную с защитой Родины и являются непригодными к военной службе.

Это подчеркнул в своем решении от 25 августа 2025 года по делу №620/6914/25 Черниговский окружной административный суд.

Обстоятельства дела

Мужчина в возрасте до 25 лет, в январе 2023 года, заключил контракт на военную службу. В августе 2024 года мужчина уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья на основании заключения ВВК о непригодности.

Истец принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Согласно справке к акту осмотра МСЭК истец является лицом с инвалидностью первой Б группы, причина инвалидности: травма, да, связанная с защитой Родины. Согласно удостоверению истец является лицом с инвалидностью вследствие войны 1Б группы.

Истец в апреле 2025 года обратился с заявлением к командованию воинской части с просьбой должным образом отреагировать на обстоятельства, указанные в заявлении, приняв, соответствующие пункту 4 постановления Кабмина №153 о «контракте 18-24», меры, обеспечив осуществление начисления и выплаты бывшему военнослужащему единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения военной службы в боевых условиях.

В ответ воинская часть указала, что пункт 4 постановления Кабмина №153 касается военнослужащих которые в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения и по состоянию на сегодняшний день находятся на военной службе. Также указано, что ненадлежащее заверение копии документов (приложений к обращению) в установленном порядке является основанием для отказа.

21.04.2025 мужчина повторно обратился в часть с заявлением и надлежащим образом оформленными документами о выплате, однако ему было сообщено, что «ответ уже предоставлен».

Итак, военнослужащий обратился в суд с иском к воинской части, в котором просил признать противоправной бездеятельность, которая заключается в нерассмотрении заявления от 21.04.2025 относительно выплаты истцу в соответствии с п. 4 постановления Кабмина от 11.02.2025 №153 единовременного денежного вознаграждения за продолжительность прохождения службы в боевых условиях; признать противоправной бездеятельность, которая заключается в невыплате единовременного денежного вознаграждения и т.д.

Воинская часть в отзыве указала, что постановление Кабмина №153 касается военнослужащих, которые в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, и по состоянию на день вступления в силу постановления находились или находятся на военной службе.

Наряду с тем абзац 4 пункта 4 Положения имеет прямую отсылку к абзацу 2 упомянутого пункта, и касается тех же военнослужащих, однако в данном случае имеют место два дополнительных обстоятельства, а именно: срок выполнения боевых задач уменьшен, до 6 месяцев, и которые получили заболевание, ранение (травм, контузий, увечий), которые получены во время защиты Отечества, или которые находились и были освобождены из плена, однако обстоятельство дальнейшего прохождения службы не исключено. Также указывает, что действующая редакция постановления не содержит никакой формулировки, относительно выплаты единовременного денежного вознаграждения военнослужащим, которые были уволены с военной службы до вступления в силу данного постановления.

Позиция суда

Суд отметил, что Кабмином было принято постановление №153 «О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе во время военного положения» и утвержден соответствующий порядок реализации экспериментального проекта.

Участниками экспериментального проекта являются: граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, которые принимаются на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу на должности рядового состава; Вооруженные Силы; Национальная гвардия; Государственная пограничная служба; Министерство обороны; Министерство внутренних дел; воинские части, определенные Генеральным штабом Вооруженных Сил, Главным управлением Национальной гвардии и Администрацией Государственной пограничной службы.

В соответствии с пунктом 4 Постановления №153 установлено, что лицам рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, проходят военную службу и принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий, в частности на временно оккупированной РФ территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора, сроком, что по совокупности составляет не менее 6 месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления, выплачивается единовременное денежное вознаграждение за продолжительность прохождения службы в боевых условиях в размере 1 млн гривен;

военнослужащим, указанным в абзаце втором этого пункта, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком менее шести месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления, вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 1 млн. гривен за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий (суммарно исчисленных);

военнослужащим, указанным в абзаце втором этого пункта, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком менее шести месяцев по состоянию на дату вступления в силу этого постановления в связи с наличием у них заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, или их пребыванием и освобождением из плена (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) вознаграждение выплачивается в полном объеме;

военнослужащим, указанным в абзацах втором и третьем этого пункта в случае, если они два или более раз по совокупности привлекались к уголовной ответственности, административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушение воинской дисциплины, которые учитываются для оценки состояния дисциплины и срок действия дисциплинарных взысканий за которые не истек, вознаграждение не выплачивается.

Как было установлено судом, истец в соответствии с абзацем 2 пункта 4 Постановления №153 в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы во время военного положения, принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения военных (боевых) действий и в соответствии с абзацем 4 пункта 4 Постановления № 153 получил травму, связанную с защитой Родины.

При этом, суд отмечает, что Постановление №153 не содержит никаких ограничений или оговорок относительно получения единовременного денежного вознаграждения бывшими военнослужащими при условии соблюдения других, предусмотренных условий.

Вместе с тем, суд обращает внимание, что согласно справке к акту осмотра МСЭК истец является лицом с инвалидностью первой Б группы, причина инвалидности: травма, да, связанная с защитой Родины и уволен с военной службы именно по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

То есть, истец был уволен с военной службы по независящим от него обстоятельствам, а именно по состоянию здоровья в связи с наличием инвалидности первой Б группы, вследствие травмы, да, связанной с защитой Родины.

Суд отмечает, что толкование абзаца 4 пункта 4 Постановления №153 в узком значении, то есть только относительно лиц, у которых имеется заболевание, ранение (травма, контузия, увечье), полученных во время защиты Отечества, но при условии дальнейшего прохождения ими военной службы (то есть признания таких лиц годными к военной службе), будет дискриминационным относительно лиц, которые получили инвалидность, связанную с защитой Родины и являются непригодными к военной службе.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что истец соответствует условиям, определенным Постановлением №153 для получения единовременного денежного вознаграждения.

Таким образом, суд пришел к выводу, что с целью полной, всесторонней защиты прав истца, иск следует удовлетворить путем признания противоправными действий ответчика относительно отказа истцу в выплате и обязать ответчика выплатить истцу единовременное денежное вознаграждение на основании абзаца 4 пункта 4 постановления Кабмина №153.

