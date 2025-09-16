Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Совет ЕС 16 сентября согласовал общую структуру для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию в Украину, когда позволят условия, а также постепенный переход к другим статусам пребывания для тех, кто имеет на это право. Об этом сообщили в Совете ЕС.

С помощью этой рекомендации ЕС готовится к скоординированному подходу на случай, если условия в Украине будут благоприятными для постепенной отмены статуса временной защиты.

Рекомендация также содержит меры по обеспечению предоставления информации перемещенным лицам и меры по обеспечению координации, мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и Украиной.

«Солидарность ЕС с украинским народом остается неизменной. В то же время, здравый смысл подсказывает, что нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны. Скоординированный подход к выходу из статуса временной защиты отвечает наилучшим интересам тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Мы хотим обеспечить постепенное возвращение в Украину с упором на устойчивую реинтеграцию в общество», прокомментировал изменения министр иммиграции и интеграции Дании.

Переход в другие законные статусы проживания

Государства-члены призваны предоставлять перемещенным украинцам национальные виды на жительство, выдаваемые, например, по основаниям, связанным с трудоустройством, обучением, образованием или семейными обстоятельствами, если эти лица соответствуют определенным условиям.

Лица, пользующиеся временной защитой, также должны иметь возможность ходатайствовать о получении статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой. Невозможно одновременно обладать статусами в соответствии с законодательством ЕС и пользоваться временной защитой.

Поддержка реинтеграции и добровольное возвращение

Как отметили в Совете ЕС, многим украинцам, бежавшим от войны, необходима поддержка для возвращения в Украину и реинтеграции в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, разрешив им совершить ознакомительные визиты в Украину. Условия этих ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС.

Государства-члены также должны предусмотреть программы добровольного возвращения, действующие в течение ограниченного периода времени, и согласовать условия этих программ с властями Украины и другими государствами-членами. Кроме того, им следует распространить права временной защиты (например, связанные с жильем, медицинским обслуживанием и образованием) на лиц, участвующих в программах добровольного возвращения.

Информация для перемещенных лиц

Государства-члены также должны обеспечить предоставление перемещенным украинцам информации — относительно возможностей подачи заявления на получение другого правового статуса, влияния на их преимущества и права, а также поддержки при возвращении в Украину.

Страны ЕС должны, в частности, создать информационные системы и кампании, посвященные программам добровольного возвращения. Они также могут создать так называемые Центры единства, которые могут финансироваться за счет программ ЕС. Центры единства могут служить контактными точками для перемещенных украинцев в государстве-члене, оказывать помощь в оформлении документов и предоставлять консультации по трудоустройству в Украине и принимающей стране.

Следующие шаги

Рекомендация, являющаяся руководством для государств-членов ЕС, вступит в силу после ее принятия.

Как отмечается, с марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более 4 миллионам перемещенных украинцев. Перемещенные лица из Украины, которые не могут вернуться домой из-за агрессивной войны, развязанной Россией, будут пользоваться временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года.

Система временной защиты снижает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку лицам, подпадающим под этот тип защиты, не нужно подавать заявление о предоставлении убежища в индивидуальном порядке.

Рекомендация, принятая 16 сентября государствами-членами, отвечает их стремлению координировать процесс выхода из режима временной защиты и ее завершения. Она также направлена ​​на обеспечение совместной ответственности на протяжении всего этого процесса.

Автор: Наталя Мамченко

