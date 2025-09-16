Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового виведення українців зі статусу тимчасового захисту та повернення їх в Україну

«Потрібно готуватися до того дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому і допомогти у відновленні своєї країни» – зазначили в Раді ЄС.

Рада ЄС 16 вересня погодила загальну структуру для переміщених українців, щоб забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів перебування для тих, хто має на це право. Про це повідомили в Раді ЄС.

За допомогою цієї рекомендації ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, якщо умови в Україні будуть сприятливими для поступового скасування статусу тимчасового захисту.

Рекомендація також містить заходи щодо забезпечення надання інформації переміщеним особам та заходи щодо забезпечення координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

«Солідарність ЄС з українським народом залишається незмінною. Водночас, здоровий глузд підказує, що потрібно готуватися до того дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому і допомогти у відновленні своєї країни. Скоординований підхід до виходу зі статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити поступове повернення в Україну з акцентом на сталу реінтеграцію в суспільство», прокоментував зміни міністр імміграції та інтеграції Данії.

Перехід до інших законних статусів проживання

Держави-члени покликані надавати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, що видаються, наприклад, на підставах, пов'язаних із працевлаштуванням, навчанням, освітою або сімейними обставинами, якщо ці особи відповідають певним умовам.

Особи, які користуються тимчасовим захистом, також повинні мати можливість клопотати про отримання статусів відповідно до законодавства ЄС, наприклад, пов'язаних з висококваліфікованою роботою. Неможливо одночасно мати статуси відповідно до законодавства ЄС та користуватися тимчасовим захистом.

Підтримка реінтеграції та добровільне повернення

Як зазначили в Раді ЄС, багатьом українцям, які втекли від війни, необхідна підтримка для повернення в Україну та реінтеграції в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши їм здійснити ознайомчі візити в Україну. Умови цих ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС.

Держави-члени також повинні передбачити програми добровільного повернення, що діють протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з владою України та іншими державами-членами. Крім того, їм слід поширити права тимчасового захисту (наприклад, пов'язані з житлом, медичним обслуговуванням та освітою) на осіб, які беруть участь у програмах добровільного повернення.

Інформація для переміщених осіб

Держави-члени також повинні забезпечити надання переміщеним українцям інформації — щодо можливостей подання заяви на отримання іншого правового статусу, впливу на їхні переваги та права, а також підтримки при поверненні в Україну.

Країни ЄС повинні, зокрема, створити інформаційні системи та кампанії, присвячені програмам добровільного повернення. Вони також можуть створити так звані Центри єдності, які можуть фінансуватися за рахунок програм ЄС. Центри єдності можуть служити контактними точками для переміщених українців у державі-члені, надавати допомогу в оформленні документів та надавати консультації щодо працевлаштування в Україні та приймаючій країні.

Наступні кроки

Рекомендація, яка є керівництвом для держав-членів ЄС, набуде чинності після її ухвалення.

Як зазначається, з березня 2022 року ЄС надав безпеку та притулок понад 4 мільйонам переміщених українців. Переміщені особи з України, які не можуть повернутися додому через агресивну війну, розв'язану Росією, користуватимуться тимчасовим захистом в ЄС до 4 березня 2027 року.

Система тимчасового захисту знижує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей тип захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку в індивідуальному порядку.

Рекомендація, ухвалена 16 вересня державами-членами, відповідає їхньому прагненню координувати процес виходу з режиму тимчасового захисту та його завершення. Вона також спрямована на забезпечення спільної відповідальності протягом усього цього процесу.

Автор: Наталя Мамченко

