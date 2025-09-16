Практика судов
Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

16:33, 16 сентября 2025
Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.
Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества
Верховная Рада в марте 2025 года приняла Закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя» №4292-IX. Среди прочего, в нем предусмотрели обязанность органов государственной власти и прокурора вносить на депозитный счет суда стоимость истребованного у добросовестного приобретателя недвижимого имущества.

В соответствии с изменениями в Гражданский кодекс суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда. Перечисление денежных средств в качестве компенсации стоимости недвижимого имущества с депозитного счета суда осуществляется без предъявления добросовестным приобретателем отдельного иска к государству или территориальной общине.

В то же время в законопроекте №14000 о госбюджете на 2026 год правительство предлагает приостановить действие этой нормы.

Так, предлагается приостановить на 2026 год действие:

  • абзаца 2 ч. 5 статьи 390 Гражданского кодекса в части предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости истребованного недвижимого имущества на депозитный счет суда;
  • ч. 6 статьи 164 Хозяйственного процессуального кодекса в части подачи органом государственной власти или прокурором документов, подтверждающих внесение на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного имущества;
  • абзаца 2 ч. 4 статьи 177 Гражданского процессуального кодекса в части подачи органом государственной власти или прокурором документов, подтверждающих внесение на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного имущества.

Как отмечает Кабмин, выполнение отдельных норм Закона №4292-IX относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя касательно обязанности органов государственной власти и прокурора внесения на депозитный счет суда истребованного недвижимого имущества потребует в 2026 году более 15,7 млрд грн дополнительных расходов из государственного бюджета для Офиса Генерального прокурора, что является значительной нагрузкой на государственный бюджет в условиях военного положения.

«Предложенные изменения не предусматривают отмены или ограничения прав и свобод. Их целью является исключительно временное урегулирование отдельных вопросов, которые непосредственно влияют на реализацию государственной бюджетной политики, обеспечение сбалансированности бюджетных расходов и минимизацию рисков дополнительной финансовой нагрузки на государственный бюджет.

Приостановление будет касаться исключительно норм процессуального характера и не будет лишать участников правоотношений доступа к правосудию, а также возможности решения судом вопроса о компенсации стоимости имущества, истребованного у добросовестного приобретателя», указали в правительстве.

По мнению Кабмина, «такая мера будет иметь временный характер, не будет изменять содержание правоотношений и не будет сужать объем конституционных прав и свобод участников этих правоотношений, а будет иметь целью создание надлежащих условий для выполнения Государственного бюджета Украины на 2026 год».

Автор: Наталя Мамченко

