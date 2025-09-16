Практика судів
Уряд у проекті держбюджету на 2026 рік пропонує зупинити дію низки норм закону про захист добросовісних набувачів майна

16:33, 16 вересня 2025
Пропонується зупинити на 2026 рік дію норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави чи територіальної громади, за умови попереднього внесення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.
Уряд у проекті держбюджету на 2026 рік пропонує зупинити дію низки норм закону про захист добросовісних набувачів майна
Верховна Рада у березні 2025 року прийняла Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» №4292-ІХ. Серед іншого, у ньому передбачили обов’язок органів державної влади та прокурора вносити на депозитний рахунок суду вартість витребуваного у добросовісного набувача нерухомого майна.

Відповідно до змін до Цивільного кодексу суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави чи територіальної громади, за умови попереднього внесення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду. Перерахування грошових коштів як компенсації вартості нерухомого майна з депозитного рахунку суду здійснюється без пред’явлення добросовісним набувачем окремого позову до держави чи територіальної громади.

Водночас у законопроекті №14000 про держбюджет на 2026 рік уряд пропонує зупинити дію цієї норми.

Так, пропонується зупинити на 2026 рік дію:

  • абзацу 2 ч. 5 статті 390 Цивільного кодексу в частині попереднього внесення органом державної влади або прокурором вартості витребуваного нерухомого майна на депозитний рахунок суду;
  • ч. 6 статті 164 Господарського процесуального кодексу в частині подання органом державної влади або прокурором документів, що підтверджують внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вартості спірного майна;
  • абзацу 2 ч. 4 статті 177 Цивільного процесуального кодексу в частині подання органом державної влади або прокурором документів, що підтверджують внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вартості спірного майна.

Як зазначає Кабмін, виконання окремих норм Закону №4292-ІХ щодо посилення захисту прав добросовісного набувача стосовно обов’язку органів державної влади та прокурора внесення на депозитний рахунок суду витребуваного нерухомого майна потребуватиме у 2026 році понад 15,7 млрд грн додаткових видатків з державного бюджету для Офісу Генерального прокурора, що є значним навантаженням на державний бюджет в умовах воєнного стану.

«Запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод. Їх метою є виключно тимчасове врегулювання окремих питань, які безпосередньо впливають на реалізацію державної бюджетної політики, забезпечення збалансованості бюджетних видатків та мінімізацію ризиків додаткового фінансового навантаження на державний бюджет.

Зупинення стосуватиметься виключно норм процесуального характеру і не позбавлятиме учасників правовідносин на доступ до правосуддя, а також можливості вирішення судом питання щодо компенсації вартості майна, витребуваного від добросовісного набувача», вказали в уряді.

На думку Кабміну, «такий захід матиме тимчасовий характер, не змінюватиме змісту правовідносин та не звужуватиме обсягу конституційних прав і свобод учасників цих правовідносин, а матиме на меті створення належних умов для виконання Державного бюджету України на 2026 рік».

Автор: Наталя Мамченко

