УПК не предусматривает, что следователь, определенный в отдельном производстве, теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим – Верховный Суд

Защитник указывал, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В УПК не предусмотрена необходимость повторного назначения следователя (группы следователей) или поручения на проведение досудебного расследования конкретному следователю в объединенном уголовном производстве, а также то, что определенный в отдельном производстве следователь теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в своем постановлении от 5 августа 2025 года по делу №740/2968/16-к.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали лицо невиновным и оправдали по ч. 3 ст. 368 УК в связи с недоказанностью, что в его деянии имеется состав уголовного правонарушения.

Постановлением КУС ВС отменено определение апелляционного суда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. При новом пересмотре приговора апелляционный суд его отменил и вынес новый приговор, которым осудил лицо по ч. 3 ст. 368 УК.

В кассационной жалобе защитник указывает, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений приговор апелляционного суда. В обоснование позиции КУС ВС указал, что из материалов производства усматривается, что 28.04.2016 свидетель обратился в полицию с заявлением о принятии мер к обвиняемому (командиру взвода), который систематически требует неправомерную выгоду, из содержания заявления усматривается, что он написал его собственноручно и ему разъяснено содержание ст. 383 УК (ответственность за заведомо ложное сообщение об уголовном правонарушении). 29.04.2016 начальник отдела полиции направил заявление свидетеля в прокуратуру для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства. В этот же день в ЕРДР под №42016270000000128 внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК, и начато досудебное расследование. Заместитель прокурора области постановлением от 29.04.2016 назначил в уголовном производстве № 42016270000000128 группу прокуроров в составе старшего группы и прокурора (в дальнейшем группа прокуроров несколько раз менялась). Кроме того, начальник следственного отдела прокуратуры постановлением от 29.04.2016 создал следственную группу из работников следственного отдела прокуратуры. В дальнейшем 4.07.2016 в ЕРДР под № 42016270000000214 внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (по факту события от 03.05.2016) и в этот же день указанные уголовные производства были объединены в одно, проведение досудебного расследования в объединенном производстве поручено начальнику следственного отдела.

Фактически досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось начальником следственного отдела и следователем, который был ранее определен следователем в уголовном производстве в соответствии с положениями статей 37, 39 УПК.

Коллегия судей КУС ВС обращает внимание на то, что нормами уголовного процессуального закона не предусмотрена необходимость повторного назначения следователя (группы следователей) или поручения на проведение досудебного расследования конкретному следователю в объединенном уголовном производстве, как и не содержится нормы, что определенный в отдельном производстве следователь теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.