КПК не передбачає, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим – Верховний Суд

Захисник вказував, що після об’єднання кримінальних проваджень прокурор доручив проведення досудового розслідування слідчому, а тому, на його думку, всі інші слідчі в кримінальному провадженні автоматично були усунуті від подальшого проведення досудового розслідування.

У КПК не передбачено необхідності повторного призначення слідчого (групи слідчих) чи доручення на проведення досудового розслідування конкретному слідчому в об’єднаному кримінальному провадженні, а також того, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у своїй постанові від 5 серпня 2025 року по справі №740/2968/16-к.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали особу невинуватою та виправдали за ч. 3 ст. 368 КК у зв`язку з недоведеністю, що у її діянні є склад кримінального правопорушення.

Постановою ККС ВС скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. При новому перегляді вироку апеляційний суд його скасував і ухвалив новий вирок, яким засудив особу за ч. 3 ст. 368 КК.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без змін вирок апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що з матеріалів провадження вбачається, що 28.04.2016 свідок звернувся до поліції з заявою про вжиття заходів до обвинуваченого (командира взводу), який систематично вимагає неправомірну вигоду, зі змісту заяви вбачається, що він написав її власноручно та йому роз’яснено зміст ст. 383 КК (відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення). 29.04.2016 начальник відділу поліції скерував заяву свідка у прокуратуру для прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Цього ж дня до ЄРДР за №42016270000000128 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК, та розпочато досудове розслідування. Заступник прокурора області постановою від 29.04.2016 призначив у кримінальному провадженні № 42016270000000128 групу прокурорів в складі старшого групи та прокурора (надалі група прокурорів кілька разів змінювалась). Окрім того, начальник слідчого відділу прокуратури постановою від 29.04.2016 створив слідчу групу з працівників слідчого відділу прокуратури. Надалі 4.07.2016 до ЄРДР за № 42016270000000214 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК (за фактом події від 03.05.2016) та цього ж дня вказані кримінальні провадження були об’єднані в одне, проведення досудового розслідування в об’єднаному провадженні доручено начальнику слідчого відділу.

Фактично досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося начальником слідчого відділу та слідчим, який був раніше визначений слідчим у кримінальному провадженні відповідно до положень статей 37, 39 КПК.

Колегія суддів ККС ВС звертає увагу на те, що нормами кримінального процесуального закону не передбачено необхідності повторного призначення слідчого (групи слідчих) чи доручення на проведення досудового розслідування конкретному слідчому в об’єднаному кримінальному провадженні, як і не міститься норми, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим.

Автор: Наталя Мамченко

