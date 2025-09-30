Кандидат на государственную должность будет иметь право на опровержение недостоверной информации в решении общественного совета – проект изменений в ГК

Право на опровержение ложно изложенной в решениях различных общественных советов информации будут иметь кандидаты на должности во время конкурсов – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Законопроект 14057 о новой редакции книги второй Гражданского кодекса относительно личных прав предлагает по-новому урегулировать право на опровержение информации. В том числе – информации, изложенной в решениях общественных советов во время различных конкурсов на государственные должности – очевидно, и на должности судей.

Так, законопроект предусматривает, что сообщение (решение) консультативных, вспомогательных или совещательных советов, комиссий или групп, образованных при органах государственной власти, которые предоставляются в рамках проведения конкурсов на занятие должностей в соответствии с законом, не считается распространением информации. В то же время лицо, которого касается такая информация, имеет право на ее опровержение и/или ответ.

Опровержение недостоверной информации, содержащейся в документе, осуществляется путем отзыва или отмены такого документа, его дальнейшего уничтожения в установленном порядке, а также, в случае необходимости, издания (принятия) нового документа, в котором отсутствует такая информация.

Следовательно, если определенный общественный совет в своем решении указал недостоверную информацию, то кандидат будет иметь право на опровержение, которое осуществляется путем отмены или отзыва соответствующего решения в отношении него.

Предлагается определить, что недостоверной будет считаться информация, которая не соответствует действительности и/или изложена ложно.

Недостоверной считается информация, которая нарушает презумпцию невиновности, пока вина лица не доказана в определенном законом порядке и не установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда.

Оценочные суждения не подлежат опровержению и/или доказыванию их достоверности. Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, их распространившее, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда.

При этом сообщение недостоверной информации о лице в письмах, заявлениях, жалобах, других формах обращений в правоохранительные органы с целью проверки такой информации, в том числе сообщение обличителем информации о возможных фактах коррупционных правонарушений и т.п. в порядке, определенном Законом «О предотвращении коррупции», не считается распространением информации. В то же время лицо, которого касается такая информация, имеет право на ее опровержение и/или ответ.

Опровержение недостоверной информации, содержащейся в сети Интернет (веб-сайты, страницы в социальных сетях, каналы мессенджеров, видеохостинги, другие веб-ресурсы), осуществляется на том же веб-ресурсе, на котором распространена недостоверная информация. Опровержение недостоверной информации осуществляется способом, обеспечивающим ее доступность для пользователей соответствующего веб-ресурса, в частности, путем публикации на той же веб-странице, на которой размещена недостоверная информация. Если оригинальное сообщение удалено, его опровержение публикуется по той же URL-адресу.

Если технически невозможно опубликовать опровержение на той же веб-странице, оно должно быть опубликовано на главной странице веб-ресурса с четкой и видимой гиперссылкой на текст опровержения, размещенной возле заголовка опровергаемого сообщения. Опровержение недостоверной информации должно быть доступно на веб-ресурсе в течение срока, не меньшего, чем срок для доступа к опровергаемой недостоверной информации на таком веб-ресурсе.

Опровержение недостоверной информации осуществляется:

независимо от вины лица, распространившего информацию.

безотлагательно, но не позднее 14 дней с момента получения требования об опровержении.

Опровержение недостоверной информации по решению суда осуществляется на следующий день со дня вступления решения суда в законную силу.

Право на ответ

Отдельно предлагается установить право на ответ.

Лицо, личные права которого нарушены вследствие распространения в отношении него информации, имеет право на ответ. Право на ответ заключается в возможности освещения собственной точки зрения относительно распространенной информации и обстоятельств нарушения личного права.

Право на ответ осуществляется:

независимо от вины лица, распространившего информацию

независимо от достоверности распространенной информации, которой нарушено личное право лица

независимо от того, было ли применено право на опровержение недостоверной информации.

Автор: Наталя Мамченко

