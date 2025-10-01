За оценочные суждения, унижающие достоинство или репутацию, можно будет требовать компенсацию морального вреда – проект изменений в ГК

Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда – проект новой редакции Гражданского кодекса.

При определенных условиях даже за высказанные оценочные суждения в отношении лица придется уплачивать компенсацию. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 14057 о новой редакции книги второй Гражданского кодекса относительно личных прав. Напомним, что инициаторами законопроекта выступила широкая группа депутатов во главе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Так, в законопроекте определено, что оценочные суждения не подлежат опровержению и/или доказыванию их достоверности.

В то же время, если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда.

Право на опровержение

В целом законопроектом предлагается по-новому урегулировать порядок опровержения недостоверной информации о лице.

Так, недостоверной будет считаться информация, которая не соответствует действительности и/или изложена ложно. Также недостоверной будет считаться информация, которая нарушает презумпцию невиновности.

При этом сообщение недостоверной информации о лице в письмах, заявлениях, жалобах, других формах обращений в правоохранительные органы с целью проверки такой информации, в том числе сообщение обличителем информации о возможных фактах коррупционных правонарушений и т.п. в порядке, определенном Законом «О предотвращении коррупции», не считается распространением информации. В то же время лицо, которого касается такая информация, имеет право на ее опровержение и/или ответ.

Примечательно, что право на опровержение будут иметь также кандидаты на различные государственные должности в процедурах конкурсов.

Так, законопроект предусматривает, что сообщения (решения) консультативных, вспомогательных или совещательных советов, комиссий или групп, образованных при органах государственной власти, которые предоставляются в пределах проведения конкурсов на занятие должностей в соответствии с законом, не считается распространением информации. В то же время лицо, которого касается такая информация, имеет право на ее опровержение и/или ответ.

Опровержение недостоверной информации, содержащейся в документе, осуществляется путем отзыва или отмены такого документа, его дальнейшего уничтожения в установленном порядке, а также, в случае необходимости, издания (принятия) нового документа, в котором отсутствует такая информация.

Следовательно, если определенный общественный совет в своем решении указал недостоверную информацию, то кандидат будет иметь право на опровержение, которое осуществляется путем отмены или отзыва соответствующего решения в отношении него.

Опровержение недостоверной информации осуществляется:

независимо от вины лица, которое распространило информацию.

безотлагательно, но не позднее 14 дней с момента получения требования об опровержении.

Опровержение недостоверной информации по решению суда осуществляется на следующий день со дня вступления решения суда в законную силу.

Определено, что к требованиям об опровержении недостоверной информации, помещенной в медиа, применяется исковая давность в один год. В этом случае исковая давность исчисляется со дня помещения этих сведений в медиа или со дня, когда лицо узнало или могло узнать об этих сведениях.

При определении размера денежной компенсации морального вреда суд может принимать во внимание заключение специалистов (экспертов) по определению размера морального вреда, а в случае его отсутствия – учитывать требования разумности и справедливости.

Право на ответ

Отдельно предлагается установить право на ответ от лица, личные права которого нарушены вследствие распространения в отношении него информации. Право на ответ заключается в возможности освещения собственной точки зрения и обстоятельств нарушения личного права.

Право на ответ осуществляется:

независимо от вины лица, которое распространило информацию

независимо от достоверности распространенной информации, которой нарушено личное право лица

независимо от того, было ли применено право на опровержение недостоверной информации.

Изъятие информации о лице

Отдельно предлагается установить право физического лица на забвение. Очевидно, речь идет прежде всего о различных публичных досье.

Так, физическое лицо может требовать от владельца и/или распорядителя персональных данных изъятия, обезличивания, уничтожения информации о себе из общедоступных источников, а от операторов поисковых систем – прекращения выдачи ссылок (деиндексации) на такую информацию по его имени, если такая информация является недостоверной, неактуальной, неполной, получена, хранится, обрабатывается неправомерно или потеряла общественный интерес, а ее дальнейшее распространение наносит вред личным правам такого лица.

Право требовать запрета распространения информации

Законодатели также предлагают установить право требовать запрета распространения информации, которой нарушаются личные права.

Так, в случае нарушения личного права лица в газете, журнале, книге, кинофильме, теле-, радиопередаче, в сети Интернет (веб-сайты, страницы в социальных сетях, каналы мессенджеров, видеохостинги, другие веб-ресурсы) суд может принять решение о запрете распространения соответствующей информации, если распространение (обнародование) информации не произошло.

В случае нарушения личного права лица в номере (выпуске) газеты, журнала, книге, кинофильме, теле-, радиопередаче, в сети Интернет (веб-сайты, страницы в социальных сетях, каналы мессенджеров, видеохостинги, другие вебресурсы) суд может принять решение о запрете или прекращении их распространения до устранения нарушения, если распространение (обнародование) соответствующей информации уже произошло. Если устранить нарушение таким способом невозможно, суд может принять решение об изъятии тиража (наклада) газеты, журнала, книги и т.п. с целью его уничтожения или заблокировать доступ к информации.

Также отдельно инициаторы законопроекта предлагают установить право лица, личное право которого нарушено, на возмещение, компенсацию вреда.

Если лицу вследствие нарушения его личного права причинен имущественный и/или моральный вред, такой вред подлежит возмещению в полном размере и/или компенсации.

Вред, причиненный личному праву лица путем сообщения обличителем недостоверной информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона «О предотвращении коррупции», подлежит возмещению и/или компенсации только в случае умышленного нарушения.

Компенсация морального вреда путем примирения, в частности через принесение лицом, причинившим вред, извинения лицу, которому причинен вред вследствие нарушения его личного права, возможна только в случае, если извинение носит добровольный характер и воспринято как компенсация морального вреда лицом, которому оно было причинено. Применение примирения не освобождает лицо, причинившее вред, от обязанности возместить, компенсировать его.

Перед распространением информации физическое лицо должно убедиться в ее достоверности

В статье Гражданского кодекса, регулирующей право на информацию, предлагается предусмотреть, что физическое лицо, которое распространяет информацию, обязано убедиться в ее достоверности.

Каким образом это должно быть сделано – статья не предусматривает.

Физическое лицо, которое распространяет информацию, полученную из официальных источников (информация органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных реестров, информация размещенная на официальных сайтах, отчеты, стенограммы и т.п.), не обязано проверять ее достоверность и не несет ответственности в случае ее опровержения.

При этом физическое лицо, которое распространяет информацию, полученную из официальных источников, обязано делать ссылку на соответствующий источник.

Право на личную информацию

Также в статье относительно права на личную информацию предлагается предусмотреть, что обработка личной информации может осуществляться только по ее информированному согласию, кроме случаев, определенных законом, а также только в интересах национальной безопасности, общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или уголовных правонарушений, охраны здоровья населения, защиты репутации или прав других людей, предотвращения разглашения конфиденциальной информации или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия.

Физическое лицо имеет право быть проинформированным о каждом случае запроса на получение его персональных данных в государственных реестрах другими лицами, кроме случаев, определенных законом.

Еще одним новым в ГК правом является право на личные заметки.

А именно, физическое лицо имеет право на личные заметки (документы, записки, заметки, дневники, личные архивные материалы, изображения, аудио-, видеозаписи, переписки в мессенджерах, SMS- и MMS-сообщения и другие заметки в бумажной, электронной или иной форме) и право на тайну информации, содержащейся в них, если она не имеет публичного характера и не относится к информации с ограниченным доступом согласно закону.

Распространение сведений, содержащихся в личных заметках, возможно только с согласия физического лица, которому принадлежат эти заметки, если это не противоречит закону. Для использования и/или распространения сведений относительно личной жизни другого физического лица требуется согласие такого лица.

Также отдельно предлагается предусмотреть, что физическое лицо имеет право на тайну почтовой корреспонденции, посылок, других видов почтовых отправлений, телеграмм, факсограмм, электронных почтовых сообщений (e-mail), телефонных разговоров и сообщений, электронных текстовых, голосовых сообщений, изображений, аудио-, видеообщения в мессенджерах, социальных сетях, при использовании цифровых сервисов, а также других видов личных сообщений, полученных путем электронных коммуникаций.

Для использования корреспонденции относительно личной жизни другого физического лица, в частности путем опубликования, требуется согласие такого лица.

Корреспонденция, содержащая информацию о физическом лице (персональные данные) и/или о его приватности, может быть приобщена к судебному делу только в случае, если в ней содержатся доказательства, имеющие значение для разрешения дела. Информация, содержащаяся в такой корреспонденции, не подлежит разглашению.

Нарушение тайны личных заметок или корреспонденции физического лица может осуществляться по решению суда в случаях, установленных законом, с целью предотвращения уголовного правонарушения или выяснения истины во время расследования уголовного дела, если невозможно получить информацию другим способом.

Дополнительно, отдельным разделом, законодатели предлагают определить личные права, обеспечивающие приватность физического лица.

Так, физическое лицо самостоятельно, по собственному усмотрению определяет круг лиц, которые могут владеть информацией о его приватности, а также объем и/или содержание такой информации в порядке, способом и в пределах, установленных законом. Вмешательство в сферу приватности физического лица осуществляется с его согласия. Физическое лицо самостоятельно, по собственному усмотрению определяет возможность или невозможность посторонних лиц вмешиваться в его приватность, а также пределы и продолжительность такого вмешательства.

Физическое лицо имеет право не разглашать обстоятельства своей приватности, а также требовать неразглашения обстоятельств от других лиц, владеющих такой информацией. Основания и порядок ограничения права на приватность устанавливаются законом исключительно в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и с целью обеспечения прав человека.

Право на цифровую приватность

Также в новой редакции книги II предлагается установить право на цифровую приватность.

В частности, обработка данных относительно цифрового образа физического лица, его личных цифровых заметок, цифровой корреспонденции осуществляется только по информированному согласию физического лица и с соблюдением требований закона.

Физическое лицо имеет право на цифровую приватность своих метаданных, истории интернет-активности, в частности поисковых запросов, посещенных веб-ресурсов, информации об использовании цифровых приложений и сервисов, данных геолокации, данных, сгенерированных устройствами, системами искусственного интеллекта в связи с использованием лицом цифровых сервисов, других цифровых данных, которые в совокупности отражают личную жизнь физического лица в цифровой среде. Физическое лицо имеет право на защиту своей цифровой приватности от неправомерного доступа, копирования, удаления или использования данных своего цифрового образа, кибератак, фишинга, несанкционированного слежения, вредоносного программного обеспечения, других киберугроз, в частности, путем применения средств антивирусного программного обеспечения, шифрования, инструментов кибергигиены и других средств киберзащиты.

Право на профессиональную тайну, тайну договора, другой сделки, информацию с ограниченным доступом

Новой редакцией также предусмотрено, что физическое лицо имеет право на профессиональную, в частности банковскую, адвокатскую, нотариальную, врачебную, коммерческую, служебную и другую тайну.

Физическое лицо имеет право определять тайну договоров, других сделок или отдельных их положений, если иное не определено законом. Физическое лицо может устанавливать ограниченный режим доступа к информации по роду своей деятельности, которая не является публичной, если иное не определено законом.

Права юридических лиц на репутацию, цифровую приватность и профессиональную тайну

Изменениями предусмотрены и соответствующие права для юридических лиц.

В частности, в отношении права на репутацию законодатели предлагают установить, что критика юридического лица не должна нарушать презумпцию добропорядочности юридического лица, если иное не доказано судом. Юридическое лицо имеет право обратиться в суд с иском о защите его репутации, возмещении вреда.

Также юридическое лицо имеет право на профессиональную тайну, связанную со сферой его деятельности.

Юридическое лицо имеет право определять тайну договоров, других сделок или их отдельных положений, если иное не определено законом.

Юридическое лицо может устанавливать ограниченный режим доступа к информации по роду своей деятельности, которая не является публичной, если иное не определено законом.

Лица, которым стало известно о профессиональной тайне юридического лица, тайне договора, другой сделки, другой информации с ограниченным доступом в связи с выполнением профессиональных обязанностей, обязаны воздерживаться от ее разглашения, кроме случаев, если: юридическое лицо предоставило согласие на разглашение такой информации; раскрытие тайны необходимо для защиты жизни и здоровья человека; раскрытие тайны определено законом или по решению суда.

Также юридическое лицо имеет право на тайну почтовой корреспонденции, посылок, других видов почтовых отправлений, телеграмм, факсограмм, электронных почтовых сообщений (e-mail), телефонных разговоров и сообщений, электронных текстовых, голосовых сообщений, изображений, аудио-, видеообщения в мессенджерах, социальных сетях, при использовании цифровых сервисов, а также других видов личных сообщений, полученных путем электронных коммуникаций. Использование корреспонденции путем опубликования осуществляется только с согласия лица, которое направило такую корреспонденцию, и лица, которое получило ее.

Отдельно определено право юридического лица на цифровую приватность, в частности обработка данных относительно цифрового образа юридического лица осуществляется только с его согласия и с соблюдением требований закона.

Автор: Наталя Мамченко

