Чаты должностных лиц в мессенджерах нельзя будет публиковать без их согласия – законопроект

Законопроект предусматривает, что суд может заблокировать канал в мессенджере или веб-сайт, который распространил личную переписку физического лица.

Фото: forbes.com

Чужие переписки в мессенджерах нельзя будет обнародовать без согласия. Такую прямую норму предусматривает законопроект 14057 об изменениях в Гражданский кодекс, который внесла широкая группа депутатов во главе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Речь идет о новом праве в ГК – праве на личные заметки.

Соответствующая статья законопроекта предусматривает, что физическое лицо имеет право на личные заметки (документы, записки, заметки, дневники, личные архивные материалы, изображения, аудио-, видеозаписи, переписки в мессенджерах, SMS- и MMS-сообщения и другие заметки в бумажной, электронной или иной форме) и право на тайну информации, содержащейся в них, если она не имеет публичного характера и не относится к информации с ограниченным доступом согласно закону.

Распространение сведений, содержащихся в личных заметках, возможно только с согласия физического лица, которому принадлежат эти заметки, если это не противоречит закону. Для использования и/или распространения сведений относительно личной жизни другого физического лица требуется согласие такого лица.

Следовательно, фото экрана чужого телефона с перепиской в мессенджере распространять без согласия лица запрещено, и это предлагается закрепить непосредственно в Гражданском кодексе. Поскольку речь идет о физических лицах, без отдельных исключений для должностных лиц, то, очевидно, запрет будет включать и скрины переписок депутатов и других представителей государственных органов.

При этом отдельной статьей будет предусмотрено, что физическое лицо имеет право на тайну почтовой корреспонденции, что будет включать также и тайну «сообщений, электронных текстовых, голосовых сообщений, изображений, аудио-, видеообщения в мессенджерах, социальных сетях, при использовании цифровых сервисов, а также других видов личных сообщений, полученных путем электронных коммуникаций».

Для использования корреспонденции относительно личной жизни другого физического лица, в частности путем опубликования, требуется согласие такого лица.

Нарушение тайны личных заметок или корреспонденции физического лица может осуществляться по решению суда – в частности с целью предотвращения преступления или выяснения истины при расследовании уголовного дела, если невозможно получить информацию другим способом.

Дополнительно, законодатели предлагают установить, что физическое лицо имеет право на цифровую приватность, в частности в отношении информации об использовании им цифровых приложений и сервисов.

Если же такие права на приватность, личные заметки или тайну переписки будут нарушены, в частности путем публикации на веб-сайте, странице в социальных сетях, каналах мессенджеров, то суд сможет принять решение о запрете распространения соответствующей информации.

В случае нарушения личного права лица в сети Интернет (веб-сайты, страницы в социальных сетях, каналы мессенджеров, видеохостинги, другие веб-ресурсы) суд может принять решение о запрете или прекращении их распространения до устранения нарушения.

Если устранить нарушение таким способом невозможно, суд сможет заблокировать доступ к соответствующей информации.

Автор: Наталя Мамченко

